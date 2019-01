Francuski żeglarz Yann Guichard wypłynął w środę z Brestu na gigantycznym trimaranie "Spindrift" w rejs dookoła świata, który chce opłynąć w czasie poniżej 40 dni i tym samym zdobyć Jules Verne Trophy.

Wideo youtube



Jacht ma 40 metrów długości i jest największym wielokadłubowcem na świecie. Guichardowi towarzyszy 11-osobowa załoga.

Byłoby fantastycznie opłynąć kulę ziemską poniżej 40 dni, ale nie będzie łatwo pobić ten rekord. Dla mnie to najpiękniejszy z rekordów. Pamiętam rejs Bruno Peyrona w 1993 roku. To jedno z najsilniejszych wspomnień z mojego dzieciństwa - powiedział żeglarz 44-letni żeglarz.

W 1993 roku Peyron opłynął świat w 79 dni, zdobywając jako pierwszy Jules Verne Trophy. Nazwa wyróżnienia nawiązuje do powieści Juliusza Verne "W osiemdziesiąt dni dookoła świata".



Od dwóch lat rekord należy do innego Francuza Francisa Joyona, który z pięcioosobową załogą na trimaranie "Idec Sport" opłynął kulę ziemską w 40 dni 23 godziny 30 minut 30 sekund.



Aby osiągnąć cel, "Spindrift" musi dotrzeć do równika w ciągu pięciu dni, podobnie jak Joyon, który wykorzystał bardzo dobre warunki meteorologiczne.



Teraz mamy jedyną i unikalną możliwość rejsu tej zimy. Możemy zdobyć przewagę nad +Idec+ tylko na pierwszym odcinku do Afryki Południowej. Potem ryzykujemy, że ją stracimy - wyjaśnił Guichard.



Francuz już kilka razy próbował zdobyć trofeum. Trzy lata temu ukończył rejs w 47 dni i 10 godzin, tj. blisko dwa dni więcej niż ówczesny rekord jego rodaka Loicka Peyrona, pobity na... "Spindrifcie", nazywającym się wówczas "Banque Populaire V".



To wyjątkowy jacht. Jeśli warunki na to pozwolą, możemy płynąć ze średnią prędkością 36 węzłów (66,6 km) na godzinę. Na morzu jest szybszy od "Idec" - ocenił Guichard.



Zdobywcy Jules Verne Trophy:



1993 Bruno Peyron (Francja), katamaran "Explorer" 79 dni 6 godzin 15 minut 56 sekund



1994 Robin Knox-Johnston (W. Brytania), Peter Blake (Nowa Zelandia), katamaran "ENZA New Zealand"74 dni 22 godziny 17 minut 22 sekundy



1997 Olivier de Kersauson (Francja), trimaran "Sport Elec" 71 dni 14 godzin 22 minuty 8 sekund



2002 Bruno Peyron, katamaran "Orange" 64 dni 8 godzin 37 minut 24 sekundy



2004 Olivier de Kersauson, trimaran "Geronimo" 63 dni 13 godzin 59 minut 46 sekund



2005 Bruno Peyron, katamaran "Orange II" 50 dni 16 godzin 20 minut 4 sekundy



2010 Franck Cammas (Francja), trimaran "Groupama 3"48 dni 7 godzin 44 minuty 52 sekundy



2012 Loick Peyron (Francja), trimaran "Banque Populaire V"45 dni 13 godzin 42 minuty 53 sekundy



2017 Francis Joyon (Francja), trimaran "Idec Sport" 40 dni 23 godziny 30 minut 30 sekund