Jak podkreśla, sukces jakim jest pierwsze miejsce w tabeli na koniec roku to nie jest sukces jednego zawodnika, a całej drużyny. Właśnie ta odmiana zespołu, który stał się jednym organizmem to klucz.

Dobrze się ze sobą czujemy i dobrze komunikujemy. Jest energia. Jest pozytywne nastawienie. To jest właśnie klucz do tego co dziś mamy - wyjaśnia Magiera.

Przed sezonem dużo mówiło się, że problemem w klubie jest Erik Expósito. Dużo pisało się też o konflikcie między trenerem Magierą, a hiszpańskim napastnikiem. Obaj panowie się jednak dogadali i to wyszło na korzyść wszystkim, bo Śląsk jest liderem tabeli, a Expósito najskuteczniejszym strzelcem w lidze.

Erik jest bardzo wrażliwy i ma duży wpływ na innych. Dziś jest przedłużeniem przekazu trenera w szatni. Na początku jeżeli ktoś z boku na to patrzył mógł powiedzieć, że mieliśmy trudne momenty w relacjach ze sobą. Wiele razy rozmawiałem jednak z Erikiem i wytłumaczyłem czego będę od niego wymagał i jakie chcę, żeby wprowadził zmiany w swoim życiu. Powierzyłem mu też odpowiedzialną rolę kapitana, a on sprawdził się w tej roli świetnie - zaznacza Jacek Magiera.

Hiszpańskiemu napastnikowi w czerwca kończy się kontrakt ze Śląskiem, o tym jednak Jacek Magiera nie myśli.

Nie interesuje mnie teraz to co stanie się z Erikiem po sezonie. Nie wiem czy zostanie czy odejdzie. Liczy się to co będziemy robić w rundzie wiosennej. Ja jestem przekonany, ze jeżeli on utrzyma tą formę, to będzie szczęśliwy czy w Śląsku czy po za nim - wyjaśnia trener zespołu z Wrocławia.