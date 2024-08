"Wahadełko przechyla się na stronę Orlen Wisły Płock" - obrazowo prognozuje tegoroczną rywalizację w Orlen Superlidze była reprezentantka Polski, obecnie komentatorka, Iwona Niedźwiedź. Polska piłka ręczna od lat stoi rywalizacją kielecko-płocką. Od sezonu 2007/08 drużyny z obu miast, pod zmieniającymi się nazwami, zdominowały krajowe rozgrywki. Tak się jednak złożyło, że w tych 17 sezonach ligę tylko trzykrotnie wygrywała Orlen Wisła Płock, w tym kilka miesięcy temu. Pora na trwałą zmianę na szczycie?

Iwona Niedźwiedź / Tomasz Wiktor / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iwona Niedźwiedź: Wisła może zdystansować Kielce

Rywalizacja Płocka z Kielcami

Ubiegły sezon zakończył się niespodzianką. Wisła Płock przerwała imponującą serię kielczan. Industria zdobyła 12 tytułów z rzędu. W ostatnim sezonie tradycyjnie dotarła dalej niż Wisła w Lidze Mistrzów (do ćwierćfinału, płocczanie do 1/8 finału), ale na krajowym podwórku nie obroniła prymatu. W finale Orlen Superligi Wisła, co prawda minimalnie, po rzutach karnych - ale jednak - wygrała i zdobyła mistrzostwo.

Zdaniem Iwony Niedźwiedź - wyższość Płocka nad Kielcami w polskim szczypiorniaku może się utrwalić. A może i nie tylko polskim...

Problemy finansowe pewnie Kielce będą się starały łatać i to wszystko regulować, ale to ma zawsze jakiś wpływ na zawodników. A Wisła tych problemów finansowych teraz nie ma. I nie wiem, czy uda się Wiśle dotrzeć w tym sezonie do Final Four Ligi Mistrzów, natomiast transfery "Nafciarzy" są imponujące. Pocztą pantoflową się roznosi, że sytuacja finansowa klubu jest bardzo dobra i stabilna. A jak są pieniądze, to w sporcie za pieniędzmi często idą sukcesy - powiedziała w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Iwona Niedźwiedź.

Trener Xavi Sabate buduje piekielnie mocny zespół. Jeśli słyszymy o takich nazwiskach, jak Victor Hallgrimsson (reprezentant Islandii), czy Melvyn Richardson (reprezentant Francji), to jest "TOP". We wcześniejszych latach Wisła nie mogła sobie na to pozwolić (...) Więc jeśli chodzi o przyszłoroczne mistrzostwo Polski - to wahadełko przechyla się na stronę Wisły Płock - dodała.

Wśród pań prym wiodą zespoły z Lubina i Lublina

Tak jak w Orlen Superlidze panów rywalizacja jest zdominowana przez kluby z Kielc i Płocka, tak w Orlen Superlidze Kobiet prym wiodą zespoły z Lubina i Lublina. W tym stuleciu tylko trzy razy zdarzyło się, że któryś z nich nie zdobył mistrzostwa Polski. Ale od 4 sezonów można w zasadzie mówić o dominacji jednego z nich - KGHM Zagłębia Lubin. Tu jednak na zmianę na szczycie raczej się nie zanosi. Szczególnie, że po koszmarnej kontuzji kolana "Miedziowe" wzmocni 25-letnia Kinga Jakubowska:

Myślę, że ta przerwa 2,5-letnia mogła sprawić, że ci mniej interesujący się piłką ręczną kibice zapomnieli o kimś takim. Fajny powrót - naprawdę, cieszy ten powrót, bo Kinga gra bardzo ładnie w piłkę ręczną. Jest nie tylko skuteczna, ale też gra handball bardzo przyjemny dla oka. Myślę, że najbardziej z jej powrotu cieszą się w Lubinie. W zeszłym roku mieliśmy objawienie w postaci Darii Przywary. Myślę, że nie było żadnej zawodniczki, która mogłaby jej zagrozić w konkurencji "odkrycie sezonu - podkreśla Iwona Niedźwiedź. I dodaje, że mimo dominacji w ostatnich latach KGHM Zagłębia Lublin, rywalizacja o mistrzostwo z MKS-em FunFloor Lublin zapowiada się "arcyciekawie":

Ciekawie prezentują się też transfery obu ekip, bo wydaje się, że Zagłębie postawiło na zawodniczki bardziej mobline, "zwodne", grające szybką piłkę ręczną. Z kolei MKS Lublin postawił na doświadczenie, wzrost i warunki fizyczne. Teraz trenerka Majdzińska musi to wszystko poukładać, to nie jest łatwe zadanie - wkomponować w tak krótkim czasie tak wiele nowych twarzy. Niemniej jednak ja nie mogę się już doczekać tej pierwszej rywalizacji na linii: Dolny Śląsk-Lubelszczyzna - mówi RMF FM była reprezentantka Polski.

Na tę rywalizację przyjdzie poczekać aż do połowy października. Szybciej, bo już 7 września dojdzie do kolejnej "świętej wojny" między Orlen Wisłą Płock i Industrią Kielce. Wtedy potentaci zagrają w łódzkiej Atlas Arenie o Superpuchar Polski. A 1. kolejka w Orlen Superlidze Kobiet i mężczyzn - startuje już w ten weekend.

Terminarz rozgrywek:

1. kolejka Orlen Superligi:

piątek, 30.08, 20:00 REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - MKS Zagłębie Lubin

sobota, 31.08, 15:00 Energa Wybrzeże Gdańsk - ORLEN Wisła Płock

sobota, 31.08, 18:00 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Energa MKS Kalisz

sobota, 31.08, 18:00 KGHM Chrobry Głogów - Zepter KPR Legionowo

sobota, 31.08, 18:00 Energa MMTS Kwidzyn - Industria Kielce

sobota, 31.08, 18:00 Górnik Zabrze - Azoty-Puławy

niedziela, 01.09, 12:30 WKS Śląsk Wrocław - Gwardia Opole

1. kolejka Orlen Superligi Kobiet:

sobota, 31.08, 16:00 KPR Gminy Kobierzyce - Młyny Stoisław Koszalin

niedziela, 01.09, 16:00 KGHM MKS Zagłębie Lubin - Energa Szczypiorno Kalisz

niedziela, 01.09, 16:00 Energa Start Elbląg - MKS URBIS Gniezno

wtorek, 03.09, 20:30 KPR Ruch Chorzów - MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski

Mecze o Superpuchar Polski kobiet i mężczyzn odbędą się 7 września w łódzkiej Atlas Arenie:

14.30 MKS KGHM Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce

18.00 Orlen Wisła Płock - Industria Kielce