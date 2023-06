FC Barcelona wzmacnia środek pola. Piłkarzem katalońskiego klubu został właśnie doświadczony reprezentant Niemiec Ilkay Gundogan. W ostatnich latach występował w Manchesterze City, którego trenerem jest Pep Guardiola. Zatem katalońską wizję futbolu powinien znać znakomicie.

Ilkay Gundogan jeszcze w barwach Manchester City / SEDAT SUNA / PAP/EPA

Kontrakt Ilkay’a Gundogana z Manchesterem City wygasał po tym sezonie. Piłkarz mógł więc szukać sobie nowego pracodawcy. Wybrał FC Barcelonę i w wieku 33 lat przeniesie się do Katalonii. Gundogan to przede wszystkim ogromne doświadczenie. Zbierał je w Borussi Dortmund prowadzonej przez Jurgena Kloppa. Trafił do tej drużyny latem 2011 i grał w Dortmundzie przez pięć lat.

Spotkał tam oczywiście nasze eksportowe trio: Łukasza Piszczka, Jakuba Błaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego. Z tym ostatni zagra teraz wspólnie z FC Barceloną.

Błaszczykowskiego GUndogan spotkał całkiem niedawno na PGE Narodowym w Warszawie. Był bowiem z reprezentacją Niemiec podczas towarzyskiego meczu, w którym z reprezentacją żegnał się nasz doświadczony pomocnik.