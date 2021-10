Na sto dni przed rozpoczęciem rywalizacji organizatorzy zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie zaprezentowali projekt medali, o które będą walczyć sportowcy. Krążki z koncentrycznymi kręgami i jadeitową inkrustacją nawiązują do symboliki neolitycznych znalezisk w Chinach, m.in. wisiorków i dysków z jadeitu, które miały znaczenie rytualne.

Projekt medali / olympics.com / Materiały prasowe

"Tong Xin", czyli "Razem jesteśmy jednością" to slogan opisujący projekt kolekcji medalowej. Pięć kręgów ma być, według pomysłodawców, ucieleśnieniem jedności nieba, ziemi i ludzkich serc.

Wygląd krążków nawiązuje do tych, jakimi dekorowano sportowców podczas letnich igrzysk w Pekinie w 2008 roku, tam również użyto cennego, rzadkiego minerału, jakim jest jadeit.

Ten element ma podkreślać to, że stolica Państwa Środka jest pierwszym miastem w historii, które organizuje letnią i zimową olimpiadę. Przy projektowaniu medali zimowych igrzysk zatrudniony był Hang Hai, który należał do grupy opracowującej koncepcję wyglądu medali olimpijskich w 2008 roku.

Projekt medali / olympics.com / Materiały prasowe

Kiedy sportowcy będą trzymać medale w dłoniach, od razu będą mogli poczuć i dotknąć chińskiej kultury. Jeśli przyjrzą się uważnie, zobaczą także chmury i płatki śniegu oraz mapę nieba z gwiazdami - powiedział Hang.

Koncentryczne kręgi nawiązują także do symboliki kół olimpijskich.

Kontrowersje wokół działania władz Chin

Igrzyska w Pekinie zaplanowano na 4-20 lutego. Odbędą się także na arenach w Yanqing i Zhangjiakou.

Rywalizacja sportowców w Chinach, podobnie jak letnie zmagania w 2008 roku, budzi kontrowersje ze względu na politykę prowadzoną przez Państwo Środka wobec mniejszości, m.in. mieszkańców Tybetu czy muzułmańskich Ujgurów. Co pewien czas pojawiają się nawoływania do bojkotu igrzysk i protesty. Doszło do nich np. podczas ceremonii rozpalenia ognia olimpijskiego w antycznej Olimpii.