Polskie tenisistki stołowe pokonały Węgry 3:2 i zdobyły brązowy medal w turnieju drużynowym Igrzysk Europejskich w Mińsku. W decydującym pojedynku Li Qian wygrała z Szandrą Pergel 3:1.

Natlia Partyka , Natalia Bajor oraz Li Qian pokonały Węgry 3:2 / Piotr Nowak / PAP/EPA

Mistrzyni Europy Li Qian triumfowała także w pojedynku z Georginą Potą 3:1, zaś Natalia Partyka okazała się lepsza od Dory Madarasz 3:2. W składzie biało-czerwonych była również Natalia Bajor.

W finale, którego stawką będzie nie tylko złoto, ale i awans na igrzyska olimpijskie w Tokio, Niemki rywalizują z Rumunkami.



Reprezentantki Polski bardzo pechowo uległy Niemkom 2:3 w piątkowym półfinale. Li Qian w piątym secie prowadziła 9:6 z Niną Mittelham, by ostatecznie przegrać 9:11. Wcześniej najlepsza zawodniczka w kadrze Zbigniewa Nęcka (jest jej trenerem także w KTS Enea Siarce Tarnobrzeg) nie sprostała również koleżance klubowej, innej defensorce Han Ying.



W meczu z Węgierkami pierwszej porażki doznały w deblu Partyka i Bajor, ale Li Qian i Partyka zwyciężyły w trzech z czterech singli; przegrała tylko Bajor z Potą 1:3.



Sporo emocji "zafundowała" kibicom Li Qian w decydującej grze z Pergel. W ostatniej partii wygrała 9:6, by znów zacząć tracić punkty. Przy 9:8 zdobyła punkt, ale nie wykorzystała pierwszego meczbola. Udało się jej to dopiero przy drugiej próbie.

W rankingu światowym Węgierki są wyżej od biało-czerwonych - Pota zajmuje 30. miejsce, Madarasz 63., Pergel 71., z kolei Li Qian jest 52., Partyka 68., a Bajor 102.



Polska - Węgry 3:2



Natalia Bajor, Natalia Partyka - Szandra Pergel, Dora Madarasz 2:3 (8:11, 11:5, 3:11, 11:5, 9:11)

Li Qian - Georgina Pota 3:1 (11:5, 3:11, 11:8, 13:11)

Natalia Partyka - Dora Madarasz 3:2 (13:11, 4:11, 11:8, 1:11, 11:8)

Natalia Bajor - Georgina Pota 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 5:11)

Li Qian - Szandra Pergel 3:1 (11:3, 10:12, 11:1, 11:9)