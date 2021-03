Województwo śląskie wyraziło gotowość współorganizacji trzeciej edycji Igrzysk Europejskich, które odbędą się w Polsce w 2023 roku - przekazał Polski Komitet Olimpijski. Śląsk chce tym samym dołączyć do dwóch dotychczasowych organizatorów – Krakowa i Małopolski.

Stadion Śląski / Andrzej Grygiel / PAP

W spotkaniu w Centrum Olimpijskim dot. najważniejszych kwestii związanych z organizacją Igrzysk Europejskich uczestniczyli m.in. minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin, który jest pełnomocnikiem rządu ds. koordynacji działań przygotowawczych do organizacji imprezy, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, wicepremier Piotr Gliński oraz pełniący obowiązki prezesa Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) Niels Nygaard.



Jak przekazał PKOl, przedstawiciele rządu podtrzymali pełne wsparcie dla tego wydarzenia.



W imieniu rządu chciałbym potwierdzić wszystkie dotychczasowe deklaracje, a więc wsparcie dla organizatorów w zakresie logistyki, ale też niezbędnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Cieszę się, że Śląsk chce współorganizować III Igrzyska Europejskie - podkreślił Sasin. Dodał, że wszystko jest na dobrej drodze, by do programu sportowego dołączyła lekkoatletyka, czyli dyscyplina, w której Polska odnosi ogromne sukcesy.



Stadion Śląski, który ma status obiektu narodowego, gościłby najlepszych lekkoatletów Europy - stwierdził wicepremier i minister aktywów państwowych.



Sport to dobro publiczne, które przekłada się na dobro społeczne. Poważnie podchodzimy do tego wydarzenia i wszystkich naszych obowiązków. Lekkoatletyka na pewno jeszcze bardziej podniesie rangę tego wydarzenia, a włączenie Śląska do grona organizatorów ułatwi przeprowadzenie tej imprezy. Ma ona olbrzymie walory edukacyjne i kulturowe - podkreślił wicepremier Piotr Gliński.



Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski przekazał EOC i PKOl list intencyjny ws. dołączenia Śląska do organizatorów Igrzysk Europejskich za dwa lata.



"Deklaruję szerokie zaangażowanie w organizację tej wysokiej klasy, wielonarodowej imprezy sportowej o globalnym zasięgu. Dedykowana najlepszym zawodnikom Europy i promująca najcenniejsze wartości sportu i Ruchu Olimpijskiego - będzie uhonorowaniem Województwa Śląskiego, w którym przez lata ciężkiej pracy powstawała nowoczesna infrastruktura sportowa. Szczególne miejsce zajmuje Stadion Śląski - arena sportowa, która ma swoją historię, duszę i przywołuje liczne wspomnienia. Jest obiektem sportowym o bogatej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości" - napisał w liście intencyjnym marszałek.



26 dyscyplin we wstępnym programie

We wstępnym programie Igrzysk Europejskich 2023 jest 26 dyscyplin. Ostateczny powstanie po zakończeniu rozmów z federacjami. Umowy podpisano dotychczas z 13. Trwają intensywne rozmowy z kontynentalną federacją lekkoatletyczną, a z jej szefem Dobromirem Karamarinowem prezes PKOl Andrzej Kraśnicki spotkał się w Toruniu w trakcie halowych mistrzostw Europy.



Jestem przekonany, że w najbliższym czasie uda nam się ustalić warunki dołączenia tej dyscypliny do programu Igrzysk. Podczas III Igrzysk Europejskich sportowcy będą mogli zdobywać kwalifikacje do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 i rywalizować w mistrzostwach Europy w wielu dyscyplinach. Będzie to ważne sportowe wydarzenie w naszym kraju i całej Europie - zaznaczył Kraśnicki.



Majchrowski: Wywiążemy się z naszych zobowiązań

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski przyznał, że od momentu otrzymania prawa organizacji imprezy, co miało miejsce w Mińsku w 2019 roku, władze regionu realizują wszystkie zobowiązania, których się podjęły.



Dziś jesteśmy już przygotowani do tego, aby przejść do kolejnego etapu, czyli do działań operacyjnych, przygotowawczych. Cieszymy się z tego, że deklaracja miasta Krakowa jest podtrzymana i miasto Kraków będzie włączało się w sposób aktywny do przygotowań - powiedział Kozłowski.



Prezydenta miasta Jacek Majchrowski wspomniał, że Kraków nigdy nie wycofywał się z organizacji Igrzysk. Wskazał, że podczas sobotniego spotkania z władzami EOC potwierdził gotowość do ich współorganizacji, a od kierującego stowarzyszeniem Nielsem Nygaardem usłyszał, że on nie widzi możliwości, by ten projekt został zrealizowany bez Krakowa.



To jest informacja dla tych, którzy w mediach przekonywali, że Igrzyska mogą obejść się bez marki Kraków. My wywiążemy się z naszych zobowiązań i to oczywiste, że chcemy by ze swoich zobowiązań wywiązali się nasi polscy partnerzy. A rzecz dotyczy przede wszystkim gwarancji finansowych dla Krakowa, czy spec ustawy. Cieszę się, że również Małopolska, otrzymując wsparcie Śląska, jasno deklaruje swoje pełne zaangażowanie w Igrzyska - nadmienił Majchrowski.



Pierwsza edycja Igrzysk Europejskich odbyła się w 2015 roku w Baku, a druga w dniach cztery lata później w Mińsku. W tej ostatniej udział wzięło 3660 sportowców z 50 krajów, którzy rywalizowali w 23 dyscyplinach. Polska byłaby pierwszym organizatorem zawodów należącym do Unii Europejskiej.