Przyszłoroczne mistrzostwa świata elity nie odbędą się w rosyjskim Sankt Petersburgu – poinformowała Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF). Turniej miał się odbyć w dniach 5-21 maja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie w 2023 roku miały odbyć w Sankt Petersburgu w Rosji. Tak się jednak nie stanie. Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie przekazała, że rozgrywki odbędą się w innym kraju.

"Decyzja o przeniesieniu imprezy została podjęta przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo i dobro wszystkich zawodników, urzędników, przedstawicieli mediów i fanów" - przekazuje IIHF w oświadczeniu.

"Rada wyraziła poważne obawy dotyczące bezpiecznej swobody przemieszczania się zawodników i urzędników do i z Rosji" - podkreślono.

W lutym, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę IIHF zdecydowała o zawieszeniu wszystkich drużyn narodowych oraz klubowych z Rosji i Białorusi we wszystkich zawodach i imprezach IIHF do odwołania. Rosji odebrano również prawa do organizacji mistrzostw świata juniorów.

Na razie nie zdecydowano, który kraj zostanie nowym gospodarzem mistrzostw świata.