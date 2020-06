Arkadiusz Milik celem transferowym Atletico Madryt - informuje hiszpański "AS". Reprezentant Polski od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie wielu klubów. Do walki o jego podpis włączyli się Los Colchoneros.

Zdjęcie ilustracyjne / ATLETICO DE MADRID HANDOUT / PAP/EPA

"AS" informuje, że Atletico od dłuższego czasu zainteresowane jest Milikiem, za którego Napoli żąda od 40 do 50 mln euro. Los Colchoneros oferują Polakowi pensję wysokości 5 mln i liczą, że w transakcję uda się włączyć Diego Costę. W czwartek agent Milika miał spotkać się z władzami Napoli i oświadczyć, że 26-latek chce odejść. Jego umowa wygasa w czerwcu 2021 roku, więc jeśli Azzurri chcą jeszcze na nim zarobić, muszą sprzedać go teraz lub zimą. Reprezentant Polski miał odrzucić ofertę nowego kontraktu, w który miała zostać wpisana klauzula odstępnego w wysokości 110 mln.

Milik w tym sezonie zagrał w 25 meczach, strzelając w nich łącznie 13 goli. W ostatnich dniach razem z Napoli sięgnął po pierwsze trofeum w karierze, wygrywając Coppa Italia. Azzurri obecnie zajmują szóste miejsce w tabeli Seria A i tracą 12 punktów do miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów - przypomina Onet.

Według "Corriere dello Sport" w Neapolu pogodzono się już z odejściem Milika i zaczęto poszukiwania jego następcy. To nie moje pieniądze, ale już rozglądamy się za napastnikami, którzy będą w stanie go zastąpić. Wie też, jakim szacunkiem go darzę - jako piłkarza i człowieka - mówił niedawno trener Napoli Gennaro Gattuso. Wśród potencjalnych następców wymienia się zawodnika Juventusu Federico Bernardeschiego, który od kilku miesięcy wypychany jest z klubu.

Milik to łakomy kąsek na rynku. Jego usługami zainteresowane są też Juventus i Tottenham. 26-latek jest zawodnikiem Napoli od 2016 roku, dla którego zagrał w 112 meczach i strzelił 47 goli.