LeBron James został pierwszym w historii ligi NBA koszykarzem, który zdobył ponad 40 000 punktów. 39-letni gwiazdor Los Angeles Lakers w sobotę rzucił ich 26 i ma dokładnie 40 017. Jego zespół przegrał jednak u siebie z Denver Nuggets 114:124.

LeBron James / allison dinner / PAP/EPA

LeBron James najlepszym strzelcem wszech czasów w NBA został w lutym ubiegłego roku, gdy wyprzedził występującego w latach 1969-89 Kareema Abdula-Jabbara. Od tamtego czasu ściga się już tylko ze sobą. Żaden inny aktywny obecnie koszykarz nie ma nawet 30 000 pkt. Najbliżej jest dziewiąty na liście wszech czasów Kevin Durant - 28 342 pkt.

Pułap 40 000 punktów James osiągnął na początku drugiej kwarty po ataku na kosz. Kibice zgotowali mu owację na stojąco.

Czuję, że na parkiecie wciąż stanowię zagrożenie. Wciąż jestem w stanie robić te same rzeczy, co 10 lat temu, a niektóre takie, co nawet 20 lat temu, co aż dziwnie brzmi - powiedział po spotkaniu.

W starciu z Nuggets James był najlepszym zawodnikiem Lakers, ale na obrońców tytułu to nie wystarczyło. Goście kontrolę nad meczem przejęli w trzeciej kwarcie, a do zwycięstwa tradycyjnie poprowadził ich Nikola Jokić. Serb uzyskał 35 pkt, 10 zbiórek i siedem asyst.