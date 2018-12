Akcja liderki światowego rankingu tenisistek Rumunki Simony Halep z marcowego turnieju w Miami została uznana za zagranie 2018 roku. Triumfatorka tego plebiscytu WTA w pięciu poprzednich sezonach Agnieszka Radwańska zajęła tym razem drugie miejsce.

Simona Halep / WU HONG / PAP/EPA

"Simona Halep przejmuje koronę od Agnieszki Radwańskiej" - napisano na stronie WTA.

Halep otrzymała 48 procent głosów. Co ciekawe, nagrodzoną ją za długą i efektowną akcję w pojedynku... właśnie z polską tenisistką. Rumunka przegrała wówczas w trzeciej rundzie z Radwańską 6:3, 2:6, 3:6, a wspomniana akcja miała miejsce na początku trzeciego seta (Polka odpadła w następnej rundzie, po porażce z Białorusinką Wiktorią Azarenką).



W plebiscycie na zagranie 2018 roku Radwańska, która była nominowana za akcję w styczniowym turnieju w Auckland, dostała 31 procent.



Trzecie miejsce zajęła Su-Wei Hsieh z Tajwanu - 11 procent głosów za akcję we wrześniowym turnieju w Hiroszimie.



Radwańska, która niedawno ogłosiła zakończenie kariery, triumfowała w tym plebiscycie w pięciu poprzednich edycjach - od 2013 do 2017 roku.