Derbowy mecz, który zostanie rozgrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ma o wiele większe znaczenie dla Ruchu. Wszystko dlatego, że Niebiescy zajmują przed ostatnie miejsce w tabeli i tracą do miejsca dającego utrzymanie w Ekstraklasie 5 punktów.

Wiadomo, że nasza sytuacja jest co raz trudniejsza. Co raz mniej kolejek do końca sezonu i punkty uciekają. My nie możemy patrzeć na to, że jeżeli nie uda się wygrać to chociaż zremisujmy. My musimy wygrać i później złapać serię zwycięstw, która pozwoli nam się podnieś w tabeli - przyznaje były gracz Ruchu, a obecnie członek sztabu szkoleniowego Wojciech Grzyb.

Górnik w tym roku w Ekstraklasie radzi sobie bardzo dobrze. Na 5 meczów przegrał tylko jeden. A wygrał 3.

Górnik jest od nas w tabeli dużo wyżej i gra nie złą piłkę. Wiosną punktuje regularnie i dobrze się prezentuje. Dla nas to nie ma jednak znaczenia, bo my musimy patrzeć na siebie. Mamy też świadomość, że jeżeli podtrzymamy to co zaprezentowaliśmy w meczu z Piastem i też we wcześniejszych meczach m.in.: w Białymstoku w którym zabrakł skuteczności to wtedy nawet Górnik, który jest w dobrej formie nie będzie stanowił dla nas przeszkody nie do pokonania. - przyznaje Wojciech Grzyb. Dodaje, że obserwowanie derbowego pojedynku z ławki trenerskiej sprawia, ze mimo wielu obowiązków można częściej spojrzeć na trybuny i to co się na nich dzieje w tym m.in.: kibicowskie oprawy.

Były kapitan Ruchu ma też nadzieję, że po sobotnim meczu nikt już nie będzie wracał do derbów z 2008 czy 2009 roku.

Stwórzmy w sobotę takie widowisko, że przestanie się już mówić o tych derbach sprzed kilkunastu lat bo najwyższa pora przestać żyć przeszłością. - przyznaje Wojciech Grzyb.

Pierwszy gwizdek w meczu Ruch Chorzów z Górnikiem Zabrze na Stadionie Śląskim w sobotę o 17:30.