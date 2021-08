Za tydzień rusza zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji, a Paulo Sousie przybywa zmartwień. Pokazały to weekendowe mecze naszych reprezentantów. Ale były też miłe momenty. Bramki dla swoich klubów strzelili Robert Lewandowski, Adam Buksa czy Mateusz Klich. Poważne błędy popełniał za to Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny / Jonathan Moscrop / PAP/EPA

Fatalny występ Wojciecha Szczęsnego w pojedynku Juventusu z Udinese martwią tym bardziej, że reprezentacyjną karierę zakończył niedawno Łukasz Fabiański. Paulo Sousa jeszcze w marcu namaścił Szczęsnego na bramkarza numer jeden w kadrze. Pytanie, czy teraz nie stracił do niego odrobiny zaufania. W pierwszej kolejce Serie A nasz bramkarz popełnił dwa poważne błędy, które kosztowały Juventus utratę dwóch bramek i remis z Udinese. Najpierw Szczęsny wypluł przed siebie piłkę po strzale jednego z rywali i musiał ratować się faulem, co zakończyło się rzutem karnym. Później kiwał się przed własną bramką i stracił futbolówkę a po chwili ta znalazła się w siatce. Eksperci nie mają wątpliwości, że był to najgorszy występ naszego bramkarza na włoskich boiskach. Kłopoty miał także Bartłomiej Drągowski, bo sędzia wyrzucił go z boiska w 17. minucie meczu Fiorentiny z AS Romą. Polak faulował rywala poza polem karnym, choć wydaje się, że czerwona kartka była karą pochopną. Ostatni z powołanych bramkarzy unikał takich problemów, ale dwie bramki puścił. Bologna z Łukaszem Skorupskim w składzie pokonała 3:2 Salernitanę.

Kłopoty w Southampton ma z kolei obrońca Jan Bednarek. Na inaugurację przeciwko Evertonowi nie zagrał. Wczoraj w meczu z Mnachesterem united wszedł na boisko w drugiej połowie. Większość pozostałych powołanych obrońców grało w weekend od deski do deski. To choćby Kamil Glik, Paweł Dawidowicz, Michał Helik, Tomasz Kędziora czy Maciej Rybus. Dziś nowy sezon rozpocznie Bartosz Bereszyński a Sampdoria zagra z AC Milanem.

Z grona pomocników warto wyróżnić Mateusza Klicha, który strzelił bramkę dla Leeds United w zremisowanym 2:2 meczu z Evertonem. Kolejną w sezonie asystę w barwach RC Lens dołożył z kolei Przemysław Frankowski. Po podaniu Polaka w doliczonym czasie padł ostatni gol, który pozwolił jego drużynie pokonać 2:0 AS Monaco. Problemem dla Paulo Sousy na pewno kontuzja Piotra Zielińskiego, który nie dotrwał nawet do przerwy meczu Napoli-Venezia. Klub z Neapolu poinformował, że pomocnik nabawił się kontuzji uda. Trudno przewidzieć czy będzie do dyspozycji selekcjonera od początku zgrupowania. W wyjściowych składach swoich drużyn zagrali Grzegorz Krychowiak, Kamil Jóźwiak, Karol Linetty czy Kacper Kozłowski. 10 minut od trenera dostał Jakub Moder. W roli rezerwowego sezon zaczął z kolei Nicola Zalewski co jednak nie zaskakuje.

W weekend cieszyły nas bramki napastników. Robert Lewandowski otworzył wynik w starciu Bayernu z FC Koln . Bawarczycy się męczyli, ale wygrali 3:2. To czwarty gol "Lewego" w oficjalnych meczach tego sezonu. Dwa trafienia zanotował za oceanem Adam Buksa. New England Revolution pokonało 4:1 FC Cincinnati. Dawid Kownacki pojawił się na murawie dopiero w końcówce spotkania Fortuny Dusseldorf. Z powodu kontuzji poza meczową kadrą znalazł się Krzysztof Piątek, a Karol Świderski ligowy mecz w Grecji rozegra dopiero dziś.

We wrześniu reprezentację czekają trzy mecze eliminacji Mistrzostw Świata. 2 września zagramy u siebie z Albanią a trzy dni później piłkarzy czeka wyjazdowe starcie z San Marino. Na zakończenie tego okna reprezentacyjnego 8 września zmierzymy się w Warszawie z Anglią.