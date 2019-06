Piłkarki nożne Górnika Łęczna obroniły tytuł mistrza Polski dzięki sobotniej wygranej u siebie z Medykiem Konin 2:0 (1:0) w ostatniej kolejce ekstraligi.

Piłkarki Górnika Łęczna / Jacek Szydłowski / PAP

Przed tym spotkaniem Medyk był liderem z przewagą dwóch punktów nad Górnikiem.



W minionym sezonie hegemonem w polskim klubowym futbolu kobiecym był zespół z Łęcznej, który po raz pierwszy wywalczył mistrzostwo kraju i dołożył do tego również swój "premierowy" Puchar Polski. Medyk we wcześniejszych czterech zdobył dublety, ale przed rokiem był w lidze trzeci.



W obecnym sezonie zasadniczym oba spotkania wygrał Górnik - u siebie 3:2, a w Koninie 4:2. Drużyna z Konina okazała się za to lepsza w półfinale Pucharu Polski, wygrywając z Górnikiem 2:1.



W ekstralidze występuje 12 zespołów. Po sezonie zasadniczym tabela została podzielona na pół (z zachowaniem zdobytych punktów) i każda z grup rozegrała po pięć dodatkowych kolejek. Do 1. ligi spadły dwa ostatnie zespoły - Polonia Poznań i Mitech Żywiec. Poznanianki były w tym sezonie beniaminkiem, a Mitech żegna się z elitą po 10 latach.



W finale Pucharu Polski 19 czerwca Medyk Konin zagra w Łodzi z Czarnymi Sosnowiec.