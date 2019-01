Holender Frenkie de Jong przejdzie z Ajaksu Amsterdam do Barcelony za 86 mln euro. Tym samym hiszpański klub, do którego 21-letni piłkarz przeniesie się latem, wygrał rywalizację m.in. z Paris Saint Germain i Manchesterem City.

Podstawowa kwota transferu opiewa na 75 mln euro, a 11 mln euro to bonusy. De Jong związał się z mistrzem Hiszpanii pięcioletnim kontraktem, który będzie obowiązywał od pierwszego lipca.



Transfer finalizowali bezpośrednio w Amsterdamie prezes katalońskiego klubu Josep Maria Bartomeu i dyrektor generalny Oscar Grau. Tym samym wygrali rywalizację z przedstawicielami PSG i Manchesteru City, którzy także starali się pozyskać utalentowanego pomocnika.



Wcześniej kataloński klub wypożyczył do końca sezonu Jeisona Murillo i Kevina-Prince'a Boatenga. Pierwszego lipca do mistrza Hiszpanii ma dołączyć natomiast Jean-Clair Todibo.



Barcelona ma 46 punktów po 20 kolejkach i jest na pozycji lidera tabeli ekstraklasy. Drugie Atletico Madryt traci do niej pięć punktów.