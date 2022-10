Będący blisko obrony tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla wystartuje z pole position w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Start do 18. rundy mistrzostw świata odbędzie się w niedzielę o godz. 7.00 polskiego czasu.

Max Verstappen / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

25-letni Verstappen już w Japonii zapewni sobie drugi z rzędu tytuł, jeśli o co najmniej osiem punktów wyprzedzi drugiego w klasyfikacji generalnej Monakijczyka Charlesa Leclerca. Obecnie ma nad nim 104 punkty przewagi. Dwa punkty mniej od kierowcy Ferrari ma kolega Holendra z Red Bulla Meksykanin Sergio Perez.



Sobotnie kwalifikacje potwierdziły, że Leclerc będzie walczył do końca. Uzyskał drugi czas, zaledwie o 0,01 s gorszy od Verstappena i na starcie niedzielnego wyścigu ustawi się obok niego w pierwszej linii. Z drugiej pojadą Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Ferrari (strata 0,057 do Verstappena) i Perez (0,405).



Tor Suzuka w Japonii ma 5807 m długości. Kierowcy przejadą 53 okrążenia, w sumie 307,4 km. Obiekt został zbudowany przez Hondę w 1962 roku, lecz w kalendarzu Formuły 1 zadebiutował dopiero 25 lat później.