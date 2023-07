Fiorentina wystąpi w eliminacjach Ligi Konferencji w miejsce ukaranego przez UEFA Juventusu Turyn - przekazał w poniedziałek klub z Florencji. "Stara Dama", której piłkarzami są Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik, już wcześniej została wykluczona z powodu nieprawidłowości finansowych.

Kibice Fiorentiny / Shutterstock

Turyński zespół zakończył rozgrywki włoskiej ekstraklasy w ubiegłym sezonie na siódmej pozycji, co oznaczało awans do czwartej, ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Fiorentina zajęła w Serie A ósme miejsce i to właśnie ten zespół - zamiast Juventusu - zagra o awans do fazy grupowej LK.

Klub z Turynu został wykluczony z rozgrywek UEFA w sezonie 2023/24 z powodu nieprawidłowości finansowych. "Stara Dama" zapłaci też 10 mln euro grzywny.

UEFA wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko Juventusowi już w poprzednim sezonie, w którym klub został też ukarany przez władze krajowych rozgrywek odjęciem 10 punktów za nieprawidłowości przy transferach. Władze europejskiej federacji piłkarskiej zdecydowały, że Juventus złamał przepisy oraz pogwałcił ustalenia ugody podpisanej w sierpniu 2022 roku. Juventus wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nie zrobił nic niezgodnego z przepisami UEFA, ale nie skorzysta z prawa do apelacji.