Włoski trener Fabio Cannavaro spotkał się z prezesem Cezarym Kuleszą w sprawie pracy z reprezentacją Polski. Jak podają włoscy dziennikarze, padła propozycja dwuletniego kontraktu dla szkoleniowca.

Fabio Cannavaro / JB Autissier / PAP/PANORAMIC

Do spotkania Cannavaro z Kuleszą doszło w sobotę w Warszawie. Jak donosi znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, rozmowa przebiegła bardzo dobrze i Cannavaro otrzymał już propozycję dwuletniego kontraktu.

Włoch jednak dał sobie czas do namysłu, bo martwi go krótki czas, który pozostał do marcowych baraży o mistrzostwa świata. Mecz z Rosją zostanie rozegrany już 24 marca.

Di Marzio podaje, że kandydatem na stanowisko selekcjonera może też być inny Włoch - Andrea Pirlo, jednak z nim PZPN nie nawiązał jeszcze żadnego kontaktu. Według włoskiego dziennikarza to Cannavaro ma być pierwszym wyborem prezesa polskiej federacji.

Cannavaro - wybitny piłkarz, kiepski trener

Fabio Cannavaro był w przeszłości wybitnym środkowym obrońcą. Grał m.in. w Napoli, Parmie, Interze Mediolan, Juventusie Turyn, czy Realu Madryt. Był mistrzem Hiszpanii, zdobył Puchar UEFA, wygrał też Puchar Włoch.

W barwach reprezentacji rozegrał 136 meczów, był kapitanem drużyny, która w 2006 roku zdobyła mistrzostwo świata. W tym samym roku został wybrany Piłkarzem Roku FIFA i zdobył Złotą Piłkę. Był też wicemistrzem Europy.

Cannavaro po zakończeniu kariery spróbował swoich sił jako trener. W listopadzie 2014 roku został szkoleniowcem chińskiego Guangzhou Evergrande. Później trenował drużynę Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej, ale z niej po kilku miesiącach został zwolniony. Wrócił do Państwa Środka, aby pracować w Tianjin Tianhai i ponownie w klubie z Guangzhou. W 2019 roku został selekcjonerem reprezentacji Chin, ale zrezygnował po 6 tygodniach. Powodem miały być sprawy rodzinne. Od tamtej pory nie miał pracy.