Robert Kubica, który w tym roku w barwach teamu AF Corse za kierownicą Ferrari walczy w prestiżowych długodystansowych mistrzostwach świata WEC (World Endurance Championship), w weekend pojedzie w Barcelonie w pierwszej rundzie cyklu European Le Mans Series w zespole Orlen Team AO by TF.

Robert Kubica / IMAGO/Eric Alonso / East News

ELMS to druga seria wyścigowa Roberta Kubicy w sezonie 2024. Partnerami Polaka będą Szwajcar Louis Deletraz i 20-letni Brytyjczyk Jonny Edgar.

Kubica wraca do rywalizacji w ELMS po trzech latach. W sezonie 2021 już startował w belgijskim Team WRT i wtedy w klasie LMP2 wraz z Deletrazem i Chińczykiem Yifei Ye zwyciężył w klasyfikacji generalnej cyklu. European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT.

W czerwcu 2021 ekipa WRT była bliska wygrania prestiżowego wyścigu 24-godzinnego Le Mans w kategorii LMP2, jednak bolid uległ awarii na ostatnim okrążeniu i team nie dojechał do mety.

Teraz sezon ELMS otworzy czterogodzinny wyścig na torze Circuit de Barcelona-Catalunya, który odbędzie się w niedzielę 14 kwietnia. Na starcie w LMP2 staną 22 teamy. Po dwa prototypy LMP2 wystawią także polska stajnia Inter Europol Competition oraz Team Virage.

Na liście startowej pierwszej rundy ELMS są znani kierowcy, wśród nich obok Kubicy m.in. Paul Di Resta, Ferdinand Habsburg i Will Stevens. W tym roku Kubica będzie jedynym polskim kierowcą w ELMS.

W kalendarzu sezonu 2024 ELMS jest sześć rund. Kolejne po Barcelonie - 5 maja we francuskim Le Castellet, 7 lipca na włoskiej Imoli, 25 sierpnia na belgijskim Spa-Francorchamps, 29 września na włoskim Mugello. Sezon zakończy 19 października wyścig w Portugalii na Portimao.

Klasa LMP2, która będzie nadal reprezentowana w ELMS, od tegorocznego sezonu została przez FIA wycofana z długodystansowych mistrzostw świata WEC, pojedzie tylko w 24-godzinnym Le Mans. Powodem rozstania z LMP2 było rosnące zainteresowanie klasą Hypercar, w której bolidy są nowocześniejsze i szybsze, a rywalizacja na torze bardziej widowiskowa.

W programie pierwszej rundy ELMS w Barcelonie w piątek są treningi, a w sobotę od godz. 14.40 kwalifikacje. Start do wyścigu zaplanowano w niedzielę o godz. 11.30.