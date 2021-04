Europejska Unia Piłkarska ogłosiła nazwiska 18 sędziów głównych, którzy poprowadzą spotkania rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostw Europy. Na liście nie ma Szymona Marciniaka ani innych arbitrów z Polski.

W tym roku na liście arbitrów głównych znalazło się m.in. po dwóch sędziów z Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Holandii i Anglii. Stawkę uzupełniają arbitrzy z Turcji, Szwecji, Izraela, Rosji, Włoch, Portugalii, Francji i Słowenii.

Do wyznaczonej przez UEFA "18" dołączy także Argentyńczyk Fernando Rapallini, natomiast na odbywające się w tym samym terminie mistrzostwa Ameryki Południowej (Copa America) wyjedzie Hiszpan Jesus Gil Manzano. To jedno z ustaleń programu wymiany sędziów federacji obu kontynentów.



Wśród arbitrów VAR znalazł się Paweł Gil, natomiast rolę sędziego technicznego będzie mógł pełnić Bartosz Frankowski. Marcin Boniek z kolei ma status rezerwowego asystenta.



Po raz pierwszy w gronie sędziów zaangażowanych w mecze mistrzostw Europy mężczyzn znalazła się kobieta - Stephanie Frappart, która miała już okazję poprowadzić spotkania drużyn narodowych i klubów w europejskich pucharach mężczyzn. Francuzka będzie pełnić rolę arbitra technicznego.



Każdy zespół sędziowski będzie składał się z arbitra głównego, dwóch asystentów, sędziego technicznego, rezerwowego asystenta oraz czterech sędziów VAR.



Wszyscy wyznaczeni arbitrzy przejdą szkolenie w dniach 10-13 maja w Stambule. W tym samym mieście wszyscy poza sędziami VAR będą zakwaterowani od 7 czerwca do końca ćwierćfinałów, skąd wybrane trzy zespoły udadzą się do Londynu na półfinały i finał.

40-letni Szymon Marciniak został w poprzedniej edycji mistrzostw Europy pierwszym od 1998 roku polskim arbitrem, który poprowadził spotkanie na wielkiej piłkarskiej imprezie. Na Euro 2016 we Francji sędziował trzy mecze. Dwa lata później był arbitrem głównym dwóch potyczek w trakcie mistrzostw świata w Rosji.



Marciniak ma ponadto w dorobku 27 spotkań Ligi Mistrzów, 16 Ligi Europy (nie licząc kwalifikacji), a w 2018 roku poprowadził mecz o Superpuchar Europy. W ekstraklasie sędziował 306 spotkań.



Przed Marciniakiem jeden mecz mundialu we Francji w 1998 roku poprowadził Ryszard Wójcik, a jeszcze wcześniej dwukrotnie (1978 i 1982) do sędziowania w MŚ jako główny nominowany był Alojzy Jarguz.





Lista sędziów głównych na mecze piłkarskich mistrzostw Europy:

Felix Brych, Daniel Siebert (obaj Niemcy), Cuneyt Cakir (Turcja), Carlos Del Cerro Grande, Antonio Mateu Lahoz (obaj Hiszpania), Andreas Ekberg (Szwecja), Orel Grinfeeld (Izrael), Ovidiu Hategan, Istvan Kovacs (obaj Rumunia), Siergiej Karasiow (Rosja), Bjoern Kuipers, Danny Makkelie (obaj Holandia), Michael Oliver, Anthony Taylor (obaj Anglia), Daniele Orsato (Włochy), Artur Dias (Portugalia), Clement Turpin (Francja), Slavko Vincic (Słowenia).