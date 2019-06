Dawid Kownacki, Robert Gumny i Sebastian Szymański opuścili zgrupowanie w Warszawie, gdzie polscy piłkarze przygotowują się do meczów eliminacji mistrzostw Europy z Macedonią Północną i Izraelem. Dołączą do trenującej w Grodzisku Wielkopolskim kadry do lat 21.

