To już oficjalne – październikowe El Clasico, czyli mecz między FC Barceloną i Realem Madryt został odwołany. Wszystko przez zamieszki w Katalonii. Teraz oba kluby muszą uzgodnić nowy termin starcia.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Specjalny komunikat w tej sprawie wydała hiszpańska federacja. Napisała w nim, że podjęła decyzję o odwołaniu, zaplanowanego na 26 października, meczu między FC Barceloną i Realem Madryt.

Jednocześnie napisano, że kluby same mogą uzgodnić nowy termin meczu. "Komitet pozwala zainteresowanym klubom dojść do porozumienia w sprawie ustalenia daty meczu" - czytamy.

Obie drużyny mają czas do 21 października do godziny 10:00 na ogłoszenie nowego terminu spotkania. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, to nowy termin określi komitet ds. rozgrywek hiszpańskiej federacji.

El Clasico to najbardziej zacięte derby w Hiszpanii. Obie drużyny są postrzegane jako reprezentanci swoich regionów. Real to stołeczna Kastylia, a Barcelona to Katalonia. Ich rywalizacja ma podłoże polityczne i kulturowe.

Do tej pory w 242 meczach 96 razy triumfowała Blaugrana, a 95 zwycięstw odniósł Real.

W tym momencie w lidze hiszpańskiej górą są "Królewscy", którzy po 8. kolejkach są liderem tabeli. FC Barcelona jest na drugim miejscu ze stratą dwóch punktów.

Zamieszki na terenie całej Katalonii

Zamieszki w Katalonii trwają od poniedziałku. W tym czasie aresztowano ponad 100 separatystów. 300 osób odniosło obrażenia.

Po wybuchu protestów, premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział, że “nie wyklucza w Katalonii żadnej opcji" - a jedną z nich jest zawieszenie autonomii regionu i przejęcie przez Madryt bezpośredniej kontroli nad nim, co miało już miejsce w latach 2017-18.

Tymczasem w czwartek wieczorem w wywiadzie dla katalońskiej telewizji TV3 premier Katalonii Quim Torra potwierdził, że jego poranna wypowiedź o planie przeprowadzenia kolejnego referendum niepodległościowego jest “zamiarem, który zostanie wdrożony w życie".