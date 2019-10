Władze hiszpańskiej ekstraklasy złożyły do tamtejszej federacji piłkarskiej (RFEF) wniosek o przeniesienie zaplanowanego na 26 października El Clasico z Barcelony do Madrytu. Powodem jest napięta sytuacja polityczna w Katalonii.

Camp Nou / pixabay.com / Pixabay

W poniedziałek sąd skazał dziewięciu polityków na kary od dziewięciu do 13 lat pozbawienia wolności za role, jakie odegrali przy uznanym za nielegalne referendum niepodległościowym w tym regionie. Wywołało to protesty Katalończyków, które doprowadziły do zamieszek.

W związku z tym La Liga domaga się, aby zaplanowany na Camp Nou mecz najlepszych drużyn hiszpańskiej ekstraklasy w tym miesiącu przeniesiono na stadion Realu Madryt - Santiago Bernabeu. Zamiast tego w stolicy Katalonii oba kluby zmierzyłyby się w marcu przyszłego roku.

Mecz ma się odbyć na Camp Nou w Barcelonie 26 października o godzinie 13.

Real prowadzi w tabeli ekstraklasy z 18 punktami po ośmiu kolejkach. Barcelona jest druga z dwoma "oczkami" straty.