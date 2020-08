W sobotę w Nicei, dwa miesiące później niż pierwotnie planowano, rozpocznie się wyścig Tour de France. Jego przeprowadzenie jest kluczowe dla dalszego funkcjonowania zawodowego kolarstwa. Na starcie stanie jeden Polak - Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

W sobotę w Nicei, dwa miesiące później niż pierwotnie planowano, rozpocznie się wyścig Tour de France / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Pandemia koronawirusa mocno dała się kolarstwu we znaki. Na funkcjonowanie ekip pieniądze wykładają sponsorzy, którzy w zamian oczekują ekspozycji w mediach. Żaden inny wyścig nie przyciąga takiej uwagi, co Tour de France, dlatego jego organizacja była tak ważna.

Faworytem będzie zwycięzca sprzed roku Kolumbijczyk Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Kwiatkowski, który w "Wielkiej Pętli" weźmie udział po raz siódmy, będzie jednym z jego pomocników. Żaden Polak nie ma na koncie tylu startów w TdF.



Do rywalizacji przystąpi też polska ekipa CCC, ale w jej składzie znaleźli się jedynie obcokrajowcy. Główne role mają odgrywać Belg Greg van Avermaet i Rosjanin Ilnur Zakarin.



Rok temu CCC zostało pierwszą polską grupą, która wystartowała w Tour de France. Tegoroczny udział może na długo pozostać ostatnim. Właśnie z powodu pandemii obuwnicza firma zapowiedziała, że po tym sezonie wycofuje się ze sponsorowania ekipy.



Trasa uchodzi za nieco łatwiejszą niż w poprzedniej edycji. Nowością będzie 36-kilometrowa górska jazda indywidualna na czas z Lure do La Planche des Belles Filles w Wogezach. Będzie to jedyna tego typu próba i jednocześnie decydujący etap w przededniu zakończenia rywalizacji 20 września w Paryżu.