ORLEN 77. Rajd Polski zainauguruje 69. sezon rajdowych mistrzostw Europy (FIA ERC). Niezwykle mocna stawka zawodników rusza już dziś do walki z Mikołajek, a rywalizację zakończy na ulicach Warszawy, w niedzielę, 20 czerwca wieczorem.

Ostatni dzień zeszłego Rajdu Polskiego / Materiały prasowe

Rywalizacja w Europie miała się w tym roku rozpocząć w maju Rajdem Azorów, ale ten start został z powodu pandemii Covid-19 przełożony na termin jesienny.

Rajd Polski odbędzie się także po przerwie, gdyż w 2020 roku został odwołany z powodu pandemii.



W tym roku zapowiada się bardzo mocna obsada, aż 44 załogi będą jechały samochodami w specyfikacji Rally2 - najszybszymi i najbardziej zaawansowanymi technicznie, jakie są dopuszczone do startu w mistrzostwach Europy.

Załogi biorące udział w rajdzie

Pierwszy numer startowy otrzymał dwukrotny mistrz Europy Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Citreon C3 Rally), zwycięzca edycji Rajdu Polski z 2019 roku. Za nim na trasę ruszą m.in. Norweg Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Rally2), Irlandczyk Craig Breen (Hyundai i20 R5) czy Rosjanin Nikołaj Griazin (Volkswagen Polo GTI R5). Wszyscy mają już bardzo duże doświadczenie, Norweg i Brytyjczyk startowali z sukcesami także w mistrzostwach świata.



Obok gości zagranicznych w rajdzie pojedzie cała krajowa czołówka, także kierowcy mający w swoim dorobku tytuł mistrza Polski, to Wojciech Chuchała (2014), Grzegorz Grzyb (2015 i 2018) i Mikołaj Marczyk (2019). Grzyb jest rekordzistą pod względem ilości startów w Rajdzie Polski, w tym roku pojedzie w nim po raz 16 w karierze.

Jak wygląda trasa?

Organizatorzy przygotowali 14 odcinków specjalnych o łącznej długości 202 km. Tym razem nie wszystkie mają nawierzchnię szutrową, nowością jest ostatnia próba zaplanowana w niedzielę późnym popołudniem w Warszawie na ul. Karowej wyłożonej kostką.



Rywalizacja rozpocznie się dzisiaj od odcinka kwalifikacyjnego Tałty. Dobry wynik na liczącej 3,26 km próbie ma duże znaczenie, gdyż najszybsi zawodnicy otrzymają prawo wyboru optymalnej pozycji startowej do pierwszego etapu rajdu.



Wieczorem w programie jest odcinek na torze Mikołajki Arena. Sobota przyniesie klasyczne, szutrowe odcinki specjalne na wschód od Mikołajek. Każda z prób (Świętajno - 18,2 km, Olecko - 17,16 km oraz Wieliczki - 28,7 km) będzie pokonywana dwukrotnie. Etap zakończy kolejne starcie na Mikołajki Arenie.



Na niedzielny poranek zaplanowane są dwie pętle złożone z odcinków Gmina Mrągowo (15,55 km) oraz Mikołajki Max (9,34 km), po których zawodnicy ruszą do stolicy. Po drodze do Warszawy pokonają jeszcze przedostatni OS w okolicach Przasnysza (17,9 km), a po przyjeździe do stolicy sprawdzą się na ulicy Karowej (1,96 km).



Na mecie rajdu na błoniach PGE Stadionu Narodowego pierwsza załoga pojawi się o godzinie 19.

Harmonogram

Piątek, 18 czerwca 2021

11:30: Tałty (3,26 km) - odcinek testowy dla kierowców priorytetowych

14:15: Tałty (3,26 km) - odcinek kwalifikacyjny dla kierowców priorytetowych

19:15: OS 1 - Mikołajki Arena 1 (2,5 km)

Sobota, 19 czerwca 2021

7:40: serwis A - 15 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

9:20: OS 2 - Świętajno 1 (18,2 km)

10:05: OS 3 - Olecko 1 (17,16 km)

11:00: OS 4 - Wieliczki 1 (28,7 km)

13:15: serwis B - 30 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

15:10: OS 5 - Świętajno 2 (18,2 km)

15:55: OS 6 - Olecko 2 (17,16 km)

16:50: OS 7 - Wieliczki 2 (28,7 km)

19:00: OS 8 - Mikołajki Arena 2 (2,5 km)

19:25: serwis C - 45 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

Niedziela, 20 czerwca 2021

7:25: serwis D - 15 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

7:50: OS 9 - Mikołajki Max 1 (9,34 km)

8:35: OS 10 - Gmina Mrągowo 1 (15,55 km)

9:45: serwis E - 30 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

10:25: OS 11 - Mikołajki Max 2 (9,34 km)

11:10: OS 12 - Gmina Mrągowo 2 (15,55 km)

13:45: OS 13 - Przasnysz (17,9 km)

18:00: OS 14 - Rally Poland 100th anniversary (1,96 km)

19:00: meta rajdu (PGE Stadion Narodowy, Warszawa)

ORLEN 77. Rajd Polski w liczbach:

14 odcinków specjalnych o łącznej długości 202,76 km

102 zgłoszone załogi, w tym 44 w samochodach najwyższej kategorii Rally2 znanych wcześniej jako R5.

Trzech poprzednich triumfatorów na liście zgłoszeń: Aleksiej Łukjaniuk, Andreas Mikkelsen i Nikołaj Griazin

Po raz 16 (najwięcej w stawce) z Rajdem Polski zmierzy się Grzegorz Grzyb

Trzech mistrzów Polski zmierzy się na szutrach wokół Mikołajek: Grzegorz Grzyb, Wojciech Chuchała, Mikołaj Marczyk

Po raz 51. Rajd Polski stanowi rundę rajdowych mistrzostw Europy.