Najważniejszy w naszym kraju wyścig samochodowy trwa! 12. Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą jest jednocześnie eliminacją mistrzostw Polski i Europy. Transmisja żywo w artykule!

Kierowcy klasyfikowani w FIA EHC wystartowali w wolnym treningu, a później, o 11:30 wraz z kolegami z GSMP rozpoczęli podjazdy wyścigowe 9 Rundy FIA EHC. 12.

Co wydarzyło się w sobotę?

109 kierowców z 10 krajów Europy przystąpiło do podjazdów treningowych 9. Rundy FIA EHC - Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich. Sobotnie podjazdy były także 7. Rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.



12 kierowców startowało jednomiejscowymi autami z nadwoziem otwartym, z Kategorii 2. Tysiące kibiców zgromadzonych wzdłuż trasy Stara Wieś - Przełecz pod Ostrą oczekiwało na kolejny pojedynek dwóch europejskich mistrzów: Simone Faggioli (ITA, Norma M20 FC Bardahi) i Christiana Merli (ITA, Osella FA30 Zytek LRM) - rekordzisty trasy z 2018. Ten dzień wyraźnie należał do kierowcy z Trydentu - Merli był najszybszy we wszystkich podjazdach treningowych, wyprzedzając konkurenta o ok. 3,5 sekundy w każdym podjeździe. Na trzecim miejscu meldował się kolejny Włoch, Diego Degasperi (ITA, Osella FA30 Gea).

W samochodach z nadwoziem zamkniętym trzy razy najlepszy czas notował Daniel Stawiarski ( POL, Mitsubishi Lancer EVO IX), w jednym z podjazdów, kiedy zaliczył kontakt z barierą, na czele listy wyników podjazdów pojawił się DUBAI (POL, Mitsubishi Lancer), jedyny w tym sezonie Polak walczący o czołowe miejsca w FIA EHC. W czołówce kategorii meldowali się także Piotr Parys, Ronnie Bratshi ( (CHE, Mitsubishi Lancer EVO IX, który w kolizji urwał koło), Waldemar Kluza (POL, Skoda Fabia) i Piotr Parys ( POL, Ford Fiesta). Mimo nadziei kibiców Merlemu nie udało się pobić własnego rekordu, choć zbliżył się do niego dwukrotnie o niecałą sekundę.





Sobotnie wyścigi / Jacek Skóra, RMF FM



W trakcie dwóch podjazdów treningowych i dwóch wyścigowych rozgrywanej równolegle 7. Rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, na trasie kilkukrotnie pojawiała się czerwona flaga, oznaczająca zatrzymanie wyścigu. W większości przypadków były to awarie techniczne, poważniejszą kolizję zaliczył jedynie Adam Gładysz, który zaliczył dachowanie, na szczęście zawodnikowi nic się nie stało. Część zawodników z czołówki klasyfikacji generalnej musiało powtarzać swoje podjazdy; bądź musieli stawać na czerwonej fladze, bądź byli spowalniani przez jadące przed nimi samochody, trapione awariami technicznymi.



W podjazdach treningowych najlepsze czasy notował Daniel Stawiarski, wyprzedzając DUBAI’a i Michała Ratajczyka ( Mitsubishi Lancer). Jednak oba podjazdy wyścigowe należały już do Ratajczyka, który ostatecznie wygrał 7. Rundę GSMP. W pierwszym podjeździe wyścigowym Ratajczyk na mecie zameldował się z drugim czasem, jednak zgłosił sędziom fakt spowalniania jazdy przez jadącego uszkodzonym autem Gabriela Kubita. Pokerowa zagrywka opłaciła się: powtórzył podjazd z wynikiem lepszym o prawie dwie sekundy i wysunął się na prowadzenie. W drugim podjeździe wyścigowym nie dał szans rywalom, wyprzedzając Daniela Stawiarskiego o zaledwie 0,6 sekundy! W końcowych wynikach rundy na drugim miejscu sklasyfikowano DUBAI’a ( strata 4,449 s) i Piotra Parysa, który stracił do zwycięzcy ponad 11 sekund. Młody zawodnik Automobilklubu Wschodniego pewnie wygrał jednak w swojej klasie, po raz kolejny jadąc szybciej od bardziej doświadczonych w wyścigach górskich konkurentów.



Uwagę kibiców przyciągała rywalizacja 5 Mini R53 ( kl. 4b), normalnie rywalizujących na torach wyścigowych. W tej grupie trzech zawodników debiutowało w wyścigach górskich, dwóch ( Felix i Radek Ćwięczek) miało wprawdzie doświadczenie w GSMP, ale po raz pierwszy startowali w Mini. Tę rywalizację wygrał Tomasz Pawlaczyk.



Warto odnotować także kolejne pojawienie się w GSMP tzw. Crosscara. Dzięki tegorocznym zmianom regulaminowym, w wyścigach górskich mogły się pojawić te małe, lekkie pojazdy napędzane silnikami motocyklowymi. W Limanowej w tej klasie pojawił się jedynie Teodor Kocur ( Semog Bravo), na 72 sklasyfikowanych kierowców zajął 47 miejsce.

Rozgrywana - po przerwie spowodowanej pandemią - w dniach 23-25 lipca impreza, jest 9. Rundą FIA EHC - Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich oraz 7/8 Rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.

Na zgłoszeniach do FIA EHC widniały nazwiska wszystkich kierowców, którzy w tym roku liczą się w europejskim czempionacie.

Sobotnia rywalizacja / Jacek Skóra, RMF FM



Po rozegranych dotychczas czterech Rundach FIA EHC (Słowacki wyścig w Dobšinie w ostatni weekend został po wypadku jednego z kierowców przerwany, a następnie odwołany), w czołówce tabel obu kategorii mistrzostw (Kat. 1. - samochody z nadwoziem zamkniętym i Kat 2. - auta wyczynowe, tzw. bolidy) zrobiło się dość ciasno. Wyścig w Limanowej rozpoczyna finałowe zmagania sezonu.

Małopolska jest regionem, w którym odbywają się największe wydarzenia sportowe rangi mistrzostw Polski, Europy czy świata, w wielu, bardzo zróżnicowanych dyscyplinach sportów letnich i zimowych.

Jest to najszybsza, najlepiej zabezpieczona trasa w Polsce, na której cały czas bijemy rekordy - mówi RMF FM prezes Auto Moto Klubu Limanowa, Bogdan Pałka.

Jest to duży zaszczyt pojechać w tym wyścigu i rywalizować z czołówką europejską - podkreśla jeden z uczestników, Daniel Stawiarski. A trasa jest bardzo trudna, ma prawie 6 km, dużo ciekawych zakrętów, prostych i szybkich przejść - ostrzega.

Podjazd treningowy Jacek Skóra / RMF FM

Na trasie poprawiona została liczba bal i zabezpieczenia sektorów niebezpiecznych, wszystko to, żeby kibice oraz kierowcy byli bezpieczni, opowiada naszemu reporterowi Mirosław Kaja, dyrektor ds. trasy i zabezpieczeń.

Trasa w Limanowej jest naprawdę szybka i techniczna, trzeba mieć dużo odwagi i wyobraźni - podkreśla Piotr Illnicki. Jest to jego trzeci wyścig na tym torze, zdążył już go trochę poznać.

Tu nie ma miejsca na strach, choć i on się przydaje - mówi Jan Kościuszko, wielokrotny mistrz Polski w wyścigach górskich i ojciec kierowcy rajdowego Michała.

W wyścigu bierze udział m.in. Jan Kościuszko Jacek Skóra / RMF FM



To nie kwestia nie bać, ale racjonalnie tym strachem, który może być bardzo kreatywny również dysponować. To trochę jest tak w tej chwili, że tak jak Michał jedzie do mistrzostw świata, to jest psycholog sportowy, to są treningi koncentracyjne przed startem. To nie jest tak, że tu se przyhamuje, tu nie, to nie ma możliwości, tu na wdechu trzeba przejechać całą trasę - mówi.

Wyścig górski w Limanowej Maciej Pałahicki / RMF FM



