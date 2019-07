"Ten wyścig na pewno był zaskakujący. Pewne wyobrażenia zostały zweryfikowane. Wyobrażenia na temat tego, co będzie się tam działo. Jakie będą moje reakcje, jakie będą reakcje teamu" - mówi w rozmowie z Urszulą Gwiazdą, paralotniarka Dominika Kasieczko, która w czerwcu brała udział w Red Bull X-Alps. "To było mega doświadczenie. Brałem udział w podobnych zawodach, ale o połowę krótszych. Również w Alpach. Ale inaczej to wyglądało. Technicznie było łatwiej. Góry były niższe" - dodaje Maciej Nawrot z polskiego teamu, który również "ścigał" się w górach.

