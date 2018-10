Dariusz Dudek nie jest już trenerem piłkarzy Zagłębia Sosnowiec. O rezygnacji z funkcji 43-letniego szkoleniowca poinformował klub na swojej stronie internetowej. Nazwisko jego następcy ma zostać ogłoszone jeszcze w tym tygodniu.

W sobotę Zagłębie przegrało na wyjeździe z Lechią Gdańsk 1:4. W 11 kolejkach sosnowiczanie zgromadzili tylko siedem punktów i stracili najwięcej bramek w lidze - 24. W tabeli zajmują przedostanie miejsce.

Trener Dariusz Dudek w zaistniałej sytuacji sportowej sam podjął decyzję o rezygnacji. Po długich rozmowach trwających od sobotniej nocy po meczu z Lechią, aż do poniedziałkowego popołudnia, nie miałem pełnego przekonania, żeby nakłaniać trenera Dudka do zmiany stanowiska - stwierdził prezes klubu Marcin Jaroszewski. Rozstaliśmy się tak naprawdę w smutnej atmosferze, bez przeświadczenia, że na pewno zrobiliśmy dobrze, albo źle - dodał.



Dariusz Dudek prowadził Zagłębie od 21 sierpnia 2017 roku i była to jego pierwsza praca w roli głównego szkoleniowca. W sezonie 2017/18 wywalczył z klubem awans do ekstraklasy.