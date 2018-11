Rewanżowy mecz dwóch klubów z Buenos Aires - River Plate z Boca Juniors w finale Copa Libertadores odbędzie się 8 lub 9 grudnia - poinformowała Południowoamerykańska Konfederacja Piłkarska (CONMEBOL). Postanowiono, że spotkanie odbędzie się poza Argentyną.

Copa Libertadores: Zamiast wielkiego meczu, wielki skandal Associated Press /X-news

Mecz będzie grany poza Argentyną, ponieważ warunki nie pozwalają na to, by było inaczej - zaznaczył prezes CONMEBOL Alejandro Dominguez podczas wtorkowej konferencji prasowej w siedzibie konfederacji w Asuncion.

Przed spotkaniem z mediami rozmawiał on z przedstawicielami River Plate i Boca Juniors.



W sobotę doszło do ataku pseudokibiców River Plate na autokar piłkarzy Boca Juniors. Wybito kilka szyb pojazdu, w które rzucano kamieniami i kawałkami desek. Niektórzy zawodnicy ucierpieli na skutek dostania się do oczu gazu łzawiącego i gazu pieprzowego, których użyła policja, by poskromić pseudokibiców. Kapitan drużyny Pablo Perez i Gonzalo Lamardo trafili do pobliskich szpitali.



Początkowo opóźniono rozpoczęcie finałowego meczu rewanżowego najważniejszych rozgrywek na kontynencie o godzinę, później o kolejną, aż w końcu przesunięto je na kolejny dzień. Wówczas doszło do starć kibiców z policją. Według lokalnych mediów aresztowano co najmniej 30 osób.



W niedzielę spotkanie zostało ponownie przesunięte z adnotacją, że nowy termin zostanie podany we wtorek. Pole manewru nie było duże: w dniach 30 listopada i 1 grudnia w Buenos Aires odbędzie się szczyt szefów państw grupy G20, więc ten termin nie wchodził w grę ze względów bezpieczeństwa, a 18 grudnia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczną klubowe mistrzostwa świata, w których Amerykę Południową będzie reprezentować zdobywca Copa Libertadores.



Copa Libertadores to odpowiednik europejskiej Ligi Mistrzów.



Argentyńczycy szykowali się na derby, nazywane w kraju "finałem wszech czasów", bo po raz pierwszy w decydującej fazie zmagań Copa Libertadores mierzą się dwie najbardziej rozpoznawalne i najpopularniejsze drużyny z Buenos Aires. Zamiast futbolowego święta doszło jednak do skandalu.



W pierwszym meczu był remis 2:2. Tamto spotkanie odbyło się... dzień później niż pierwotnie planowano, ale wówczas na przeszkodzie stanęła potężna ulewa, która spowodowała podtopienia na stadionie Boca Juniors.

Boca ma w dorobku sześć triumfów w Copa Libertadores, a River Plate - trzy.



