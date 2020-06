W trakcie zaplanowanej na 17-18 czerwca wideokonferencji Komitet Wykonawczy UEFA podejmie decyzje w sprawie piłkarskiego kalendarza. Spodziewane są szczegóły rywalizacji m.in. w Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz barażach do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W Lidze Mistrzów znani są obecnie tylko czterej ćwierćfinaliści. W czterech parach z powodu pandemii nie rozegrano rewanżów 1/8 finału. Gorzej wygląda sytuacja w Lidze Europy, w której w dwóch parach nie odbyło się nawet pierwsze spotkanie.



Według agencji AP jednym z pomysłów jest, aby od ćwierćfinałów o awansie decydował tylko jeden mecz, a wszystkie odbyłyby się w tym samym mieście. Liga Mistrzów miałaby grać w Lizbonie, a Liga Europy we Frankfurcie. Finały tych rozgrywek są zaplanowane, odpowiednio, w Stambule i Gdańsku.

Początek następnej edycji w październiku

Jeszcze przed zapadnięciem rozstrzygnięć mają się zacząć rundy kwalifikacyjne LM i LE w sezonie 2020/21. Początek fazy grupowej ma natomiast zostać przesunięty na październik.



W październiku miałyby się też odbyć baraże do przyszłorocznych mistrzostw Europy. W trakcie posiedzenia UEFA oczekuje potwierdzenia od wszystkich 12 miast zamiaru organizacji meczów turnieju finałowego.



We wrześniu spodziewany jest początek fazy grupowej Ligi Narodów, a w marcu eliminacji do mistrzostw świata 2022.



Na 17 czerwca ok. godz. 15.30 zaplanowana jest konferencja prasowa z szefem UEFA Alexandrem Ceferinem. O wszelkich decyzjach podejmowanych drugiego dnia UEFA będzie informowała za pośrednictwem komunikatów.