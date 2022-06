Jan-Krzysztof Duda zremisował czarnymi ze współliderem Amerykaninem Fabiano Caruaną w trzeciej rundzie szachowego turnieju kandydatów w Madrycie. Polak z dorobkiem 1,5 pkt dzieli trzecie miejsce. Na prowadzeniu pozostają jego niedzielny rywal oraz Jan Niepomniaszczi - po 2 punkty.

Zwycięzca turnieju, rozgrywanego w Palacio de Santona w stolicy Hiszpanii, będzie przeciwnikiem Norwega Magnusa Carlsena w przyszłorocznym meczu o mistrzostwo świata.

Duda jest sklasyfikowany na 16. miejscu w rankingu FIDE, a Caruana zajmuje 4. miejsce. Ich dzisiejsza partia zakończyła się po 51 posunięciach.

Remis z jednym z faworytów to bardzo dobry wynik, zwłaszcza że Caruna zwykle jest bardzo dobrze przygotowany. Była pewna obawa, jak Janek zaprezentuje się czarnymi, ale już na początku zaskoczył rywala swoim wyborem debiutowym, bo zagrał wariant Najdorfa, który raczej rzadko stosował. Widać było, że Caruana nie do końca był gotowy; wybrał spokojną kontynuację i tak naprawdę nie sprawił naszemu reprezentantowi wielkich problemów. Przez moment wydawało się nawet, że to Duda może być tą stroną, która ma większe szanse, żeby wygrać. Jednak Amerykanin wykonał dwa, trzy dokładne ruchy i to wystarczyło mu do tego, żeby koniec końców zremisować - skomentował dla PAP aktualny mistrz Polski Radosław Wojtaszek.

Dzień może bez większych emocji, ale udany z tego względu, że partii z Caruaną chyba najbardziej wszyscy się obawiali - podsumował.

Wcześniej Duda z Caruaną stoczyli pięć pojedynków w szachach klasycznych, z czego trzy zakończyły się remisem, a dwa wygrał uważany w Madrycie za faworyta Amerykanin, w tym ostatni - w siódmej rundzie styczniowego superturnieju w holenderskim Wijk aan Zee, w którym Polak miał białe figury.

Pozostałe niedzielne partie także zakończyły się remisami. Nie rozstrzygnęli rywalizacji Tejmur Radżabow z Azerbejdżanu z Rosjaninem Niepomniaszczim, startującym w barwach FIDE, Chińczyk Ding Liren z Węgrem Richardem Rapportem oraz reprezentant Francji Alireza Firouzja z Amerykaninem Hikaru Nakamurą.

W dwóch pierwszych rundach Duda, grając białymi, zremisował z Rapportem i Lirenem, więc w stolicy Hiszpanii pozostaje niepokonany.

Poniedziałek będzie pierwszym dniem przerwy w madryckiej imprezie. We wtorek w czwartej rundzie Duda zmierzy się białymi z Radżabowem. Potem z pięciu kolejnych partii cztery rozegra czarnym kolorem.

Impreza w Madrycie potrwa do 4 lipca. Dni przerwy zaplanowano także na 24 i 28 czerwca oraz 2 lipca.

Pula nagród wynosi 500 tys. dolarów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc wzbogacą się o: 48, 36 i 24 tys. dol. Za każde wywalczone pół punktu zawodnicy otrzymują ponadto 3,5 tysiąca USD.