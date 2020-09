Bolid Alfa Romeo Racing Orlen wyrusza w podróż po Polsce - poinformował koncern. Do końca roku kibice Formuły 1 będą mogli zobaczyć bolid m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Płocku, Rzeszowie i Gdańsku oraz w Warszawie.

Bolid Alfa Romeo Racing Orlen rusza w podróż po Polsce / PKN Orlen / Materiały prasowe

Pierwszym przystankiem na trasie bolidu było Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tam bolid będzie prezentowany do czwartku, a następnie odwiedzi m.in. Kraków, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Gdańsk oraz Płock, gdzie znajduje się siedziba koncernu i jego główny zakład produkcyjny.



PKN Orlen jest zdecydowanym liderem w zakresie firm postrzeganych jako najczęściej angażujące się w działalność sponsoringową. Według najnowszych badań tak postrzega nas co drugi Polak, co oznacza wzrost o blisko 10 proc. w stosunku do 2019 r. To pokazuje, że nasze działania są skuteczne - powiedział prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek.

Mimo pandemii ekwiwalent związany wyłącznie ze sponsoringiem sportu przez siedem pierwszych miesięcy 2020 r. wyniósł 186 mln zł - wskazał Obajtek. Dodał, iż w tym czasie w polskich mediach marka Orlen pojawiła się ponad 465 tys. razy.

PKN Orlen poza Formułą 1 angażuje się m.in. w takie dyscypliny motosportu, jak DTM, rajdy, żużel, F1H2O, akrobacje lotnicze, a także siatkówkę, lekkoatletykę, kolarstwo, piłkę nożną, piłkę ręczną; koncern jest też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.



Według PKN Orlen, co czwarty polski kierowca deklaruje, że ze względu na współpracę koncernu z Robertem Kubicą, kierowcą wyścigowym i rajdowym, częściej korzysta z oferty stacji Orlen.

Jesienna trasa bolidu Alfa Romeo Racing Orlen

- 8.09 - 10.09 - Forum Ekonomiczne, Karpacz

- 12.09 - 20.09 - Stacja Paliw 1427 ul. Jerzmanowskiego, Kraków

- 22.09-29.09 - Stacja Paliw 0228, ul. Ślężna, Wrocław

- 01.10-07.10 - Stacja Paliw 1327, ul. Piątkowska, Poznań

- 9.10- 18.10 - Płock (siedziba PKN ORLEN)

- 21.10 - 22.10 - Kongres 590, Rzeszów

- 3.11. - 16.11 - Stacja Paliw 0076, Gdańsk, al. Grunwaldzka 258

- 18.11- 28.11 - Stacja Paliw MOP Machnacz przy autostradzie A1 (kierunek Łódź)

- 30.11. - 20.12 - Warszawa, Centrum Olimpijskie