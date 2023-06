Za nieco ponad dwa tygodnie bokserzy rozpoczną w Nowym Targu rywalizację o medale III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023. Uczestnicy tegorocznych pięściarskich zmagań zostaną zakwaterowani w dużej mierze na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Jednymi z gości tatrzańskiego centrum będą pięściarze reprezentacji Polski, której trenerzy wybrali już skład na IE 2023.

Nasi kadrowicze w kilku kategoriach mogą powalczyć o medale

III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 to największa tegoroczna impreza sportowa w Polsce, która już za kilkanaście dni będzie emocjonować kibiców. W Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem szykują się do zapewnienia zawodnikom jak najlepszych warunków treningowych i pobytowych. Jedną z grup zawodniczych, która zawita do stolicy polskich Tatr, będą pięściarze. Na potrzeby odpowiedniego treningu w COS OPO Zakopane udało się m.in. poprawić infrastrukturę obiektów.

W ramach przetargu została wyłoniona firma, która dostarczyła nowe ringi. Oczywiście, są one certyfikowane, spełniające wymogi Międzynarodowej Federacji Bokserskiej (IBA).

Ringi będą wykorzystywane na potrzeby szkoleniowe czy treningowe podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 - mówi Sebastian Danikiewicz, dyrektor COS OPO Zakopane.

W kwietniu w zakopiańskim ośrodku przebywała kobieca reprezentacja Polski w boksie. Najlepsze polskie pięściarki (na zgrupowaniu zabrakło jedynie kontuzjowanej Barbary Marcinkowskiej) trenowały pod okiem sztabu szkoleniowego z trenerem Tomaszem Dylakiem na czele.

W COS OPO Zakopane imponuje nam, że obiekty są cały czas remontowane, jest przeprowadzanych dużo zmian. Lubimy tutaj przyjeżdżać na pierwsze czy ostatnie zgrupowania. Korzystamy wtedy choćby z kriokapsuły czy ze ścianek wspinaczkowych, które ostatnio przypadły nam do gustu - mówi Jakub Sawicki, trener przygotowania motorycznego i kierownik reprezentacji Polski kobiet w boksie.

Kto będzie nas reprezentował?

Kadrowicze przygotowują się do III Igrzysk Europejskich

Biało-czerwone pięściarki, podobnie jak ich reprezentacyjni koledzy, w ostatnich dniach startowały w Międzynarodowym Turnieju im. Feliksa Stamma w Pułtusku. Prestiżowe zawody rozgrywane na cześć wybitnego polskiego trenera pozwoliły rozwiać ostatnie wątpliwości co do kształtu naszej kadry na III Igrzyska Europejskie Kraków - Małopolska 2023. I tak wiadomo, że w czerwcu w COS OPO Zakopane i Arenie Nowy Targ zobaczymy:

Natalię Rok (kategoria wagowa do 50 kg),

Sandrę Drabik (-54 kg),

Julię Szeremetę (-57 kg),

Sandrę Kruk (-60 kg),

Anetę Rygielską (-66 kg),

Elżbietę Wójcik (-75 kg).





Z kolei w męskiej reprezentacji ujrzymy:

Jakuba Słomińskiego (-51 kg),

Jarosława Iwanowa (-57 kg),

Bartłomieja Rośkowicza (-63,5 kg),

Damiana Durkacza (-71 kg),

Klemensa Szczepaniaka (-80 kg),

Mateusza Bereźnickiego (-92 kg),

Radosława Kawczaka (+ 92 kg).

Liczymy, że w kilku kategoriach włączymy się do walki o medale IE 2023, chociaż nie będzie to łatwe, zwłaszcza że wśród rywali są medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata czy Europy. Istotne dla nas będzie losowanie - przekonuje Wojciech Bartnik, trener męskiej reprezentacji Polski w boksie, która 15 czerwca zawita do COS OPO Zakopane.

W zakopiańskim ośrodku są już przygotowani na obecność bokserskich reprezentacji w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023.

Jako organizatorzy zwiększyliśmy przepustowość miejsc w naszych stołówkach, dokładając 80 miejsc w wewnętrznym patio. Łącznie dysponujemy ponad 300 miejscami siedzącymi. Jeśli chodzi o nocleg, to od 10 czerwca wykażemy gotowość do przyjęcia reprezentacji. Dla naszych gości przygotujemy blisko 270 miejsc noclegowych - wskazuje Danikiewicz.

Bokserska rywalizacja w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 będzie nie tylko walką o medale mistrzostw Starego Kontynentu, ale również kontynentalną kwalifikacją olimpijską o 44 miejsca (po 22 dla kobiet i mężczyzn) na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Rywalizację zaplanowano w Arenie Nowy Targ, w której przez dziewięć dni 350 zawodników i zawodniczek będzie walczyć o 13 kompletów medali. Z trybun pojedynki pięściarskie może tam obejrzeć ponad 3 tysiące widzów. Walki rozpoczną się w piątek 23 czerwca i potrwają do 2 lipca z dniem przerwy (29 czerwca). Finały zaplanowano na dwa ostatnie dni zawodów.