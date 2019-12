Zwycięstwo Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka na gali Knockout Boxing Night 9 w Zakopanem. Pokonał Taylora Mabikę. Polak wygrał jednogłośnie na punkty - informuje Onet.

Krzysztof Diablo Włodarczyk / Grzegorz Momot / PAP

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk wrócił na ring po ponad 8 miesiącach.

Obaj wojownicy rozpoczęli to starcie z respektem dla przeciwnika. Ani Włodarczyk, ani Mabika nie porywali się na ułańskie szarże. W drugiej odsłonie Polak nieco przyparł rywala do muru, najpierw częstując go podwójnym lewym prostym, a następnie prawym sierpowym. Na mocną ripostę Gabończyka trzeba było poczekać do początku czwartej rundy, którą rozpoczął silnym uderzeniem lewą ręką - relacjonuje Onet.

Podczas kolejny odsłon z ringu również wiało nudą i żaden z pięściarzy nie był w stanie zarysować wyraźnej przewagi. Włodarczykowi, który miał wiele do udowodnienia w tym pojedynku, wyraźnie brakowało swobody w wyprowadzaniu ciosów. W końcówce Polak nieco przyspieszył, ale nie był w stanie poważnie zagrozić rywalowi. Reasumując: tego wieczora trudno było zobaczyć w "Diablo" przyszłego mistrza świata - czytamy na portalu.

Włodarczyk ostatecznie odniósł zwycięstwo. Sędziowie punktowali na jego korzyść: 98-92, 97-93, 96-94.

