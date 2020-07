Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku nie powinniśmy się spodziewać dużych transferów. Kluby starannie planują wydatki i próbują pozbyć się niechcianych piłkarzy. Niemiecki "Bild" analizuje kto opuści Bayern Monachium.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Wobec przyjścia do Bayernu bramkarza Alexandra Nubela, odejście Svena Ulreicha wydaje się przesądzone. Jego kontrakt wygasa dopiero za rok, ale golkiper już teraz chce opuścić stolicę Bawarii w poszukiwaniu regularnej gry. Podobnie jak Javi Martinez, który nie znajduje się w planach Hansiego Flicka. Bild przekonuje, że Bayern puści go za stosunkowo niską cenę. Inaczej może być w przypadku jego rodaka - Thiago. Starszy z braci Alcantara wzbudza dość duże zainteresowanie wśród topowych klubów. Mówi się, że Bayern zaakceptuje ofertę w wysokości co najmniej 30 mln euro.

Od dłuższego czasu mówiło się też o odejściu Corentina Tolisso, jednak wobec ewentualnych transferów Martineza i Thiago, Francuz może okazać się przydatny dla zespołu. Bayern widziałby go jako zawodnika rotacji, ale zaakceptowałby korzystną ofertę.

Przesądzone wydają się losy wypożyczonych zawodników. Bayern nie skorzysta z opcji wykupu Philippe Coutinho z Barcelony za 120 mln euro. Brazylijczyk miał liczne wahania formy, a w ostatnim czasie stracił też miejsce w wyjściowej jedenastce. Do macierzystego klubu wrócą też Ivan Perisic i Alvaro Odriozola. Odpowiednio do Interu Mediolan i Realu Madryt - przypomina Onet.