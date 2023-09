Wieczorem w duńskim Vojens odbędą się przedostatnie w sezonie zawody żuzlowego Grand Prix. Zdobycie czwartego w karierze tytułu mistrza świata może przypieczętować Bartosz Zmarzlik. Polak, który w tym sezonie czterokrotnie wygrywał zawody, jest liderem cyklu. Tytuł odebrać mogą mu już tylko Szwed Fredrik Lindgren i Słowak Martin Vaculik, jednak to mało realny scenariusz. Początek zawodów w Danii o godz. 19:00.

Bartosz Zmarzlik / STEFAN JERREVANG

Do końca sezonu pozostały zawody w Vojens i Toruniu (za dwa tygodnie). Za zwycięstwo w zawodach żużlowej Grand Prix dostaje się 20 punktów; za kolejne lokaty otrzymuje się odpowiednio 18, 16, 14 i 12 punktów. Jeśli więc ktoś wygra w tym sezonie jeszcze dwukrotnie, zgromadzi 40 punktów.

Obecnie liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik. Polak ma 24 pkt zapasu nad Fredrikiem Lindgrenem i aż 33 pkt nad Martinem Vaculikiem. Rachunek jest prosty - jeśli Polak wygra lub zajmie drugie miejsce w Vojens, zapewni sobie czwarte w karierze mistrzostwo świata.

Przed nami mocny weekend. Zawody jak każde inne. Będziemy dobrze przygotowani i zrobimy wszystko, by start okazał się udany. Tor w Vojens jest specyficzny, ale zazwyczaj dobrze mi się tam jeździło. Będziemy walczyć o to, by dołożyć bardzo ważne punkty w klasyfikacji mistrzostw świata - podkreśla Zmarzlik.

Sprawa jest prosta. Po zakończeniu zawodów w Danii przewaga Polaka w klasyfikacji generalnej nad drugim żużlowcem musi wynosić więcej niż 20 pkt. Zwycięstwo lub druga lokata w Vojens nie jest więc jedynym scenariuszem dającym zwycięstwo. Dużo zależy od tego, jak spiszą się Lindgren i Vaculik. Szwed musi być przez Zmazlikiem, a szanse Słowaka przedłuży tylko zwycięstwo i jednocześnie słaby start jego najgroźniejszych rywali.

Biorąc pod uwagę, że w tym roku Zmarzlik tylko raz nie jechał w finale, wydaje się, że już wieczorem możemy być świadkami polskiego sukcesu. Tym bardziej że nasz żużlowiec na naturalnym torze w Vojens już dwukrotnie w karierze wygrywał. Tak było w 2019 i 2022 roku; w roku 2021 zajął w Danii drugą lokatę.

Zmarzlikowi jeszcze daleko do najlepszych

Polak ma w dorobku już 22 zwycięstwa w zawodach Grand Prix, tyle samo co Tomasz Gollob. Przed tą dwójką znajduje się tylko Jason Crump. Australijczyk ma na koncie 23 triumfy w prestiżowym cyklu. Zmarzlik może go więc w tym sezonie nie tylko dogonić, ale też przegonić.

W Vojens zabraknie dwóch podstawowych uczestników cyklu Grand Prix: z powodu kontuzji nie zobaczymy Macieja Janowskiego oraz Taia Woffindena. Oprócz Zmarzlika w stawce Polaków znajdzie się jeszcze Patryk Dudek.

Zmarzlik ma jeszcze sporo przed sobą, by dogonić najlepszych żużlowców w historii. Po sześć tytułów mistrza świata wywalczyli w przeszłości Szwed Toni Ricardsson oraz Nowozelandczyk Ivan Mauger. Z kolei Duńczyk Hans Nielsen na podium klasyfikacji generalnej stał aż dwunastokrotnie.

Wyniki Bartosza Zmarzlika w cyklu Grand Prix:

2022 r. - złoty medal,

2021 r. - srebrny medal,

2020 r. - złoty medal,

2019 r. - złoty medal,

2018 r. - srebrny medal,

2017 r. - 5. miejsce,

2016 r. - brązowy medal.

Zdobywcy największej liczby tytułów mistrza świata: