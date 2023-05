O 19:30 zostanie rozegrana 33. kolejka hiszpańskiej La Ligi pomiędzy FC Barceloną a CA Osasuną. Drużyna Xaviego Hernandeza, która staje do potyczki w roli gospodarza, jest faworytem tego meczu. Do siatki w tym spotkaniu z pewnością będzie chciał trafić Robert Lewandowski, który rywalizuje o koronę króla strzelców z Karimem Benzemą.

Robert Lewandowski / ALEJANDRO GARCIA / PAP/EPA

Wygląda na to, że Robert Lewandowski przełamał rozczarowującą serię meczów bez gola i wraca do optymalnej formy. Bramka zdobyta w przegranym meczu z Rayo Vallecano 1:2 oraz w ostatnim zwycięskim starciu z Realem Betis 4:0 daje nadzieję na to, że również dziś snajper trafi do siatki.

Na ten moment "Lewy" prowadzi w tabeli strzelców La Liga z dorobkiem 19 trafień z przewagą dwóch bramek nad zawodnikiem Realu Madryt - Karimem Benzemą. Dzisiejszy mecz jest dla Polaka idealną okazją aby "odskoczyć" 35-latkowi i zwiększyć szansę na zostanie królem strzelców w swoim debiutanckim sezonie na Camp Nou. Francuz nie został wzięty pod uwagę w ogłaszaniu szerokiej kadry na dzisiejszy mecz przeciwko Realowi Sociedad z powodu pauzy.

Spotkania rozgrywane między Barceloną a Osasuną zdecydowanie przemawiają na korzyść Katalończyków, którzy w ostatnich pięciu spotkaniach cztery razy triumfowali i raz zremisowali.

Kacper Malinowski