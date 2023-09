Polska kadra piłkarska wróciła do gry w eliminacjach do Euro 2024. W czwartek wygraliśmy z Wyspami Owczymi, natomiast w niedzielę czeka nas dużo trudniejsze zadanie, bo w Tiranie zmierzymy się z Albanią. We wszystkich kolejnych spotkaniach eliminacyjnych na papierze jesteśmy faworytami, ale mecz z Mołdawią pokazał, że nasi piłkarze są zdolni do sprawiania niespodzianek. Niekoniecznie miłych.