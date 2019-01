Prezydent Andrzej Duda odznaczy tenisistkę Agnieszkę Radwańską Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się w piątek w Pałacu Prezydenckim - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Agnieszka Radwańska / Piotr Nowak / PAP

W czasie uroczystości zaplanowano wystąpienie prezydenta.

Agnieszka Radwańska, uznawana za najlepszą polską tenisistkę, ogłosiła zakończenie kariery w listopadzie ub. r. Prezydent dziękował jej wówczas za sukcesy i promowanie Polski. "Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Szanowna Pani Agnieszko! Dziękujemy za wszystkie sukcesy i wspaniałe promowanie Polski na światowych kortach! Życzymy powodzenia we wszelkich nowych planach i działaniach!" - napisał wówczas Duda na Twitterze.



Radwańska w karierze wygrała 20 turniejów WTA, a w 2012 roku dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie. W półfinale Australian Open zagrała w 2014 i 2016 roku. W 2015 triumfowała w kończącym sezon turnieju WTA Finals. W rankingu WTA najwyżej dotarła do drugiego miejsca.