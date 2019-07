Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych udzieliło kolejnym 37 sportowcom z Rosji zgody na występy pod neutralną flagą. Oznacza to, że liczba zawodniczek i zawodników z tego kraju mająca taki przywilej wzrosła do 117.

Rosyjska lekkoatletka Maria Laistskiene / VALENTIN FLAURAUD / PAP/EPA

W czerwcu IAAF po raz kolejny przedłużyło zawieszenie Rosji, które ma obowiązywać co najmniej do następnego posiedzenia, zaplanowanego w Dausze na kilka dni przed rozpoczynającymi się tam 27 września mistrzostwami świata.



Zawieszenie federacji rosyjskiej związane jest z aferą dopingową, która wybuchła w grudniu 2014 roku, gdy niemiecka stacja telewizyjna ARD wyemitowała dokument "Tajemnice dopingu - Jak Rosja produkuje swoich zwycięzców". Ukazano w nim praktyki tuszowania oraz manipulowania wynikami testów antydopingowych.



Rosja została zawieszona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) i wykluczona z udziału w ważnych wydarzeniach sportowych, w tym igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Londynie i zimowych igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich w Pjongczangu, gdzie rosyjscy sportowcy mogli startować tylko pod neutralną flagą.



Zawieszona wówczas została również Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA), po tym jak WADA ujawniła raport ujawniający kulisy "państwowego systemu dopingowego", funkcjonującego w latach 2011-2015 za przyzwoleniem rosyjskich władz i przy pomocy służb specjalnych. We wrześniu 2018 roku WADA zdecydowała się przywrócić pełnię praw członkowskich rosyjskiej agencji pod pewnymi warunkami.