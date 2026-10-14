„Prawa dziecka przeważają nad obowiązkami”. Szkoła jest bezpieczna, ale agresja rośnie

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„Sytuacja jest napięta, w części placówek wręcz dramatyczna, ale to zjawisko nie ma genezy dwutygodniowej. Sytuacja, że jest coraz więcej agresji słownej, fizycznej wobec nauczycieli ma miejsce od wielu, wielu lat” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, pytany o ostatnie ataki nastolatków w szkołach. „Nie chcę sięgać pamięcią do kubła nałożonego na głowę nauczyciela. Natomiast mówienie o tym, że polska szkoła stała się niebezpieczna jest moim zdaniem przesadą. Owszem, sytuacja jest zła, momentami dramatyczna, momentami czujemy się „wystawieni” przez polityków, ale szkoła jest w pełni bezpieczna, choć nauczyciele mają coraz trudniej” - dodał.

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Ataki w szkołach. Czy nauczyciele powinni sprawdzać uczniom plecaki?

Widzimy zdecydowaną przewagę praw dziecka nad jego obowiązkami (...). Co do sprawdzania plecaków, to jest czynność, która w sposób oczywisty nie licuje z godnością zawodu nauczyciela. Jesteśmy powołani do zupełnie innych zadań. Kiedyś nauczyciel był dydaktykiem, ewentualnie wychowawcą, dziś staje się omnipotentem, on ma robić wszystko. Mamy godzić rodziny, mamy występować przed różnymi organami administracji państwowej i samorządowej - w sytuacji, w której powinniśmy się skupić na dydaktyce i wychowaniu tego młodego człowieka, współpracując z rodzicami - powiedział Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jeżeli tego typu zjawiska będą narastały, to trzeba szukać każdego rozwiązania. Jeśli szkołę stać na ochroniarza, niech go zatrudni. Jeżeli samorząd może sobie pozwolić na bramkę, to niech to będzie bramka - dodał.

Pytanie jest pokłosiem ostatnich ataków nożowników w szkołach. 7 października w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. Poszkodowanych zostało dziewięć osób: pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. 8 października w miejscowości Leszczydół-Nowiny koło Wyszkowa 15-letni były uczeń szkoły podstawowej zaatakował nożem woźną. 37-letnia kobieta zmarła mimo reanimacji. W zdarzeniu ranne zostały również trzy inne osoby.

Kontrole plecaków w szkołach? „Musimy zażądać od młodych ludzi, aby pokazywali, co mają przy sobie” 25 tysięcy funkcjonariuszy dziennie partoluje w ostatnich dniach szkoły i placówki edukacyjne w związku z atakami nastoletnich nożowników i falą zatrzymań w związku m.in. z posiadaniem przez uczniów niebezpiecznych przedmiotów. „Będziemy w szkołach…

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Polska szkoła się starzeje. Tylko 4 proc. nauczycieli ma mniej niż 30 lat Dziś przypada Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli, pedagogów, wychowawców. Obchodzony jest on w rocznicę powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - które zajęło się reformowaniem…