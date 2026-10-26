Odejście Pełczyńskiej-Nałęcz. Arłukowicz: Wielu przyjęło to z ulgą

W ubiegłym tygodniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu. „Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki” - napisała dotychczasowa minister funduszy i polityki regionalnej.
Już nie chcę się nad nią znęcać - swoim ruchem przekreśliła wszystkie osiągnięcia – przyznał Bartosz Arłukowicz. Jej gwiazda przygaśnie w ciągu kilku dni – dodał.
Arłukowicz przyznał, że rozmawiał z urzędnikami i ministrami nie po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz, ale na co dzień. Dodał, że wie, w jaki sposób zarządzała resortem. Podkreślił też, że krytyczne uwagi na ten temat wyrażał wcześniej.
Nie wynikały z tego, że po prostu mam jakąś emocję do pani minister Pełczyńskiej, tylko rozmawiałem z ludźmi, którymi ona zarządzała i znam sposób, w jaki zarządzała. W związku z tym na razie i tak jest naprawdę delikatnie - dodał europoseł KO
Żałuję, że tak kończy swoją drogę polityczną, ale jak chce być w objęciach prawicowych pseudopatriotów to proszę bardzo - podkreślił były minister zdrowia.
Intuicja mi podpowiada, że o mobbingu i przemocy będziemy jeszcze sporo rozmawiać w przypadku minister Pełczyńskiej i nie wydaje mi się, żeby głównym bohaterem tej rozmowy był Donald Tusk – zaznaczył gość Piotra Salaka. Dodał też, że nie sądzi, żeby Pełczyńskiej-Nałęcz stałą się kłopotem dla rządu.