Kto zyskał na odejściu K. Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu? B. Arłukowicz w Radiu RMF24

Bartosz Arłukowicz gościem Rozmowy o 7 w Radiu RMF24
Jan Szyszko, były wiceminister funduszy i polityki regionalnej, zarzucił politykom koalicji przemocowe traktowanie osób mających odmienne zdanie. Czy w tych oskarżeniach jest ziarno prawdy? Czy publiczne ataki i wzajemne podejrzenia o kontakty z opozycją nie pokazują, że polityczne podziały zaczynają utrudniać nawet zwykłą współpracę ponadpartyjną?
Zapytamy również o obsadę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Czy resort powinien pozostać w rękach Polski 2050? Czy Donald Tusk wykorzysta dymisję Pełczyńskiej-Nałęcz do szerszej rekonstrukcji rządu przed wyborami parlamentarnymi?
W rozmowie będzie także o przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów i negocjacjach nowego budżetu Unii Europejskiej. Czy Koalicja Obywatelska rozpoczęła już prace nad listami wyborczymi? Jak Polska zamierza bronić swoich interesów w rozmowach z państwami domagającymi się ograniczenia unijnych wydatków, w tym z Niemcami? Czy uda się osiągnąć porozumienie korzystne dla polskich beneficjentów funduszy?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, na RMF24.PL, do internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!