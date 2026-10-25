Kto zyskał na odejściu K. Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu? B. Arłukowicz w Radiu RMF24

RMF24

Czy odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu Donalda Tuska to koniec konfliktu w koalicji? Dlaczego minister funduszy i polityki regionalnej tak ostro atakuje polityków KO i czy premier rzeczywiście ma powody do zadowolenia z jej odejścia? O przyszłość koalicji i sytuację w rządzie zapytamy w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 Bartosza Arłukowicza, europosła Koalicji Obywatelskiej.

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Bartosz Arłukowicz gościem Rozmowy o 7 w Radiu RMF24

Jan Szyszko, były wiceminister funduszy i polityki regionalnej, zarzucił politykom koalicji przemocowe traktowanie osób mających odmienne zdanie. Czy w tych oskarżeniach jest ziarno prawdy? Czy publiczne ataki i wzajemne podejrzenia o kontakty z opozycją nie pokazują, że polityczne podziały zaczynają utrudniać nawet zwykłą współpracę ponadpartyjną?

Zapytamy również o obsadę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Czy resort powinien pozostać w rękach Polski 2050? Czy Donald Tusk wykorzysta dymisję Pełczyńskiej-Nałęcz do szerszej rekonstrukcji rządu przed wyborami parlamentarnymi?

W rozmowie będzie także o przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów i negocjacjach nowego budżetu Unii Europejskiej. Czy Koalicja Obywatelska rozpoczęła już prace nad listami wyborczymi? Jak Polska zamierza bronić swoich interesów w rozmowach z państwami domagającymi się ograniczenia unijnych wydatków, w tym z Niemcami? Czy uda się osiągnąć porozumienie korzystne dla polskich beneficjentów funduszy?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, na RMF24.PL, do internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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