Kto zastąpi Pełczyńską-Nałęcz? Jeszcze dziś rozmowy o nowym ministrze

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła wczoraj, że odchodzi z rządu Donalda Tuska, bo „wartości są dla niej ważniejsze niż stołki”. Szefowa Polski 2050 zarzuciła części posłów własnego ugrupowania, że w głosowaniu stanęli po stronie „politykierskich układów”, a nie obywateli. Bartosza Romowicza pytaliśmy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, czy ci, którzy zostali, wybrali „stołki”?
Jak się odchodzi, to trzeba mieć jakąś narrację. Pani Pełczyńska-Nałęcz wybrała taką. W polityce chodzi o odpowiedzialność - odpowiedzialność za państwo i to nie jest narracja, kto wybiera stołki, a kto wartości (...). Myślę, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie ma doświadczenia w polityce samorządowej, stąd jej stanowisko w sprawie dwukadencyjności - powiedział polityk.
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