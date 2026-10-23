Kto zastąpi Pełczyńską-Nałęcz? Jeszcze dziś rozmowy o nowym ministrze

RMF24

„Nie wiedziałem, ale nie zaskoczyła mnie ta informacja” - tak odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu skomentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący klubu Polski 2050. „Pani była przewodnicząca już od dawna czuła się 'ciasno' w tym rządzie i w koalicji. Polityka idzie dalej, Polska 2050 jest koalicjantem w tym rządzie i będziemy jeszcze dziś rozmawiać o tym, kto zastąpi panią minister (...). Czy Szymon Hołownia będzie kandydował? Pewnie dziś się tego dowiemy od samego zainteresowanego” - dodał.

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła wczoraj, że odchodzi z rządu Donalda Tuska, bo „wartości są dla niej ważniejsze niż stołki”. Szefowa Polski 2050 zarzuciła części posłów własnego ugrupowania, że w głosowaniu stanęli po stronie „politykierskich układów”, a nie obywateli. Bartosza Romowicza pytaliśmy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, czy ci, którzy zostali, wybrali „stołki”?

Jak się odchodzi, to trzeba mieć jakąś narrację. Pani Pełczyńska-Nałęcz wybrała taką. W polityce chodzi o odpowiedzialność - odpowiedzialność za państwo i to nie jest narracja, kto wybiera stołki, a kto wartości (...). Myślę, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie ma doświadczenia w polityce samorządowej, stąd jej stanowisko w sprawie dwukadencyjności - powiedział polityk.

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