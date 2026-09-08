Czy Łukaszenka wykorzysta powrót Poczobuta do Grodna?

Zapytamy też o doniesienia o tajnej bazie danych DNA białoruskich dysydentów. Według Radia Wolna Europa, próbki mają być pobierane od więźniów politycznych oraz krewnych osób, które opuściły kraj. Czy białoruskie władze tworzą w ten sposób nowe narzędzie represji i kontroli?
Porozmawiamy również o rosnącym potencjale militarnym Białorusi. W kraju powstaje nowa brygada desantowo-szturmowa, a Mińsk coraz ściślej współpracuje z Moskwą. Na ile realny jest scenariusz zaangażowania Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie? Czy zagrożone mogą być także państwa NATO?
Łotwa przedłuża operację „Wilkołak”, której celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zagrożeniom hybrydowym ze strony Białorusi. Czy presja migracyjna pozostaje jednym z najważniejszych instrumentów Mińska w konflikcie z państwami Unii Europejskiej?
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