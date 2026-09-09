Były ambasador RP na Białorusi: Poczobut ma zapewniony pewien rodzaj nietykalności

RMF24

„Myślę, że tak” - tak na pytanie, czy Andrzejowi Poczobutowi uda się opuścić Białoruś odpowiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Mariusz Maszkiewicz, były ambasador RP na Białorusi. „To jest rezultat rozmów amerykańskich przedstawicieli, mówię o dyplomacji Trumpa, która jest bardzo konkretna i Łukaszenka ma w tym interes, by się nie narażać Amerykanom. Rodzaj nietykalności Poczobut ma zapewniony” - zaznaczył.

Poczobut, który pod koniec kwietnia odzyskał wolność po pięciu latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, przekroczył wczoraj granicę Białorusi. Dziennikarz już wcześniej wskazywał, że wróci na do kraju w połowie września.

Andrzej Poczobut przekroczył granicę z Białorusią Andrzej Poczobut przekroczył we wtorek polską granicę w kierunku Białorusi - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Opozycjonista wielokrotnie zapowiadał powrót na Białoruś.

To, co zrobił, jest bardzo ryzykowne i niezwykle odważne. To człowiek niezwykle odważny - powiedział Maszkiewicz. Dokładnie nie wiemy, jest jakiś rodzaj handlu miedzy USA a Łukaszenką. Być może w grę wchodzą nawozy potasowe, bo w tle jest spór z Kanadą i Trumpowi zależało na tym, by mieć dostawy z innej strony - dodał dyplomata.

Były ambasador RP na Białorusi: Rodzaj nietykalności Poczobut ma zapewniony Czas: 17:28

Białoruś jest jednym z większych producentów nawozów potasowych na świecie - zaznaczył.

Odwilż na Białorusi?

Były ambasador Polski na Białorusi zaznaczył, że przedstawiciele Trumpa skutecznie negocjują uwalnianie kolejnych grupy więźniów politycznych. Sytuacja jest bezprecedensowa, bo większość z tych ludzi zostaje wyrzucona z kraju, są zmuszani do tego, by wyjechać z Białorusi. Ta dyplomacja jest za grubą kurtyną prowadzona – powiedział Maszkiewicz. Tylko w dwóch przypadkach, w tym Poczobuta, mamy do czynienia z postawą więźniów politycznych, którzy postawili na swoim i wygrali. Ja bym nie gwarantował, że Poczobut będzie dalej na wolności – dodał.

Maszkiewicz podkreślił, że jest pokusa w administracjach rządowych, by taki gest ze strony władz Białorusi potraktować jako rodzaj odwilży. To fałszywa perspektywa. To nie ma z tym nic wspólnego. To rezultat skutecznej dyplomacji administracji amerykańskiej – wyjaśnił.

Wojna na Ukrainie

Według gościa Piotra Salaka Łukaszenka stracił wszystkie możliwości wpływania na obecną sytuację, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie.

Jest totalnie podporządkowany decyzjom rosyjskich wojskowych. Manewruje gdzieś na obrzeżach tych decyzji, nie ma żadnego wpływu. Instalacje rakietowe w pobliżu granicy z Ukrainą są rozmieszczane wbrew jego woli. Putin zajął Białoruś. Nastąpiła cicha aneksja - podkreślił Maszkiewicz.