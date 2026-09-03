„To jest dzisiaj na stole”. Wiceszef MON o udziale Polski w programie Nuclear Sharing

RMF24

„Polska i Polacy tego chcą, aby NATO było poważnym sojuszem, który obroni swoich sojuszników. Dlatego zwiększamy nasze zaangażowanie w NATO, dlatego zwiększamy nasze deklaracje zdolnościowe. Chcemy brać udział w programie przenoszenia broni jądrowej, który jest częścią nuclear sharing, a więc chcemy zwiększyć nasz udział w odstraszania jądrowym NATO. To jest dzisiaj na stole” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski, wiceszef MON.

Po raz pierwszy doprowadziliśmy do tego, że państwa NATO chcą włączyć Polskę do programu przenoszenia broni jądrowej. To jest bardzo poważny program. Nie ma dzisiaj na stole tematu instalowania głowic jądrowych gdzie indziej, niż są - podkreślił Zalewski w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

To jest bardzo jednoznaczne. Jeżeli pan Marcin Przydasz tak bardzo wszystkim opowiada, jak to on i jego rząd prowadził rozmowy na temat Nuclear Sharing, to chcę powiedzieć, że żadnych takich rozmów nie prowadził. Po pierwsze, nikt z nim na ten temat nie rozmawiał. Nawet jeżeli on zaczynał taką rozmowę - zaznaczył wiceszef MON.