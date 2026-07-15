Szłapka o Czarnku: Upokorzony przez prezesa były kandydat na premiera

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„Były kandydat na premiera” – tak o Przemysławie Czarnku mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Szłapka. Rzecznik rządu stwierdził, że Czarnek nie będzie już kandydatem PiS na szefa rządu, bo „ktoś tak upokorzony publicznie przez prezesa chyba sam poda się do dymisji z bycia kandydatem na kandydata”. Ta wypowiedź padła w kontekście słów byłego ministra edukacji na temat blokowania wsparcia dla Ukrainy i reakcji Jarosława Kaczyńskiego.

Myślę, że (Czarnek – przyp. RMF FM) zostanie podany do dymisji. Myślę, że prezes Kaczyński szuka pretekstu, żeby skasować go z tej funkcji, bo przyniósł tylko szkody PiS-owi. Nie mówiąc o szkodach, jakie przyniósł polskiej debacie publicznej. Jego udział w niszczeniu debaty publicznej w Polsce jest porównywalny do Janusza Kowalskiego i Łukasza Mejzy – ocenił wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

Czarnek przekonywał, że Polska powinna „zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń w Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich”. Jarosław Kaczyński później opublikował wpis, w którym podkreślił, że pomoc UE dla Ukrainy jest „bezwzględnie potrzebna”, a sprawą wypowiedzi Czarnka zajmie się kierownictwo partii.

Kiedy pierwsze zmiany po aferze w ochronie zdrowia? Szłapka o ustawie na biurku prezydenta Czas: 20:49

Zdaniem Szłapki w PiS nikt jednak nie pamięta już o polityce wschodniej Lecha Kaczyńskiego. PiS jest tutaj nieautentyczny, zmienił swoją politykę o 180 stopni. Idzie teraz na sznurku Brauna. Przekaz PiS-u pisze teraz Braun – stwierdził. Rzecznik rządu uważa, że Czarnek w wypowiedzi o Ukrainie „pojechał daleko za daleko”, a odbiór społeczny jego słów był „bardzo zły”.

Efekt Czarnka jest taki, że PiS-owi spadło 10 proc. w sondażach, a PiS mówi Braunem – podkreślił.

Pełczyńska-Nałęcz straci stanowisko?

W mediach pojawiają się doniesienia o możliwej rekonstrukcji rządu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz miałaby według nich stracić stanowisko.

Ja nic o żadnej planowanej rekonstrukcji nie wiem – stwierdził Szłapka. Dopytywany, czy Pełczyńska-Nałęcz będzie szefową resortu do końca kadencji, mówił: Co będzie do końca, to nie wiem. Tu decyduje premier.

Kiedy pierwsze zmiany po aferze w ochronie zdrowia?

Gość Tomasza Terlikowskiego uważa, że w przyszłym tygodniu na posiedzeniu rządu pojawi się już „konkretny projekt ustawy” dotyczący zmian w ochronie zdrowia.

Pierwszy etap zmian to ustawa, która do piątku leży na biurku pana prezydenta, chodzi o ustawę PESEL (o możliwości sprawdzenia zarobków lekarzy na podstawie nr PESEL – przyp. RMF FM). Trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. To byłoby jawne działanie mające na celu zaszkodzenie rządowi – mówił rzecznik rządu.

Gość RMF FM, dopytywany, czy będą rozliczenia za problemy w ochronie zdrowia, odpowiadał: Jeśli jest ktokolwiek, kto łamie prawo, to z pełną stanowczością zostanie rozliczony, tu nie ma żadnych wątpliwości. Pytany, co w takim razie z posłanką Pępek, która miała skorzystać ze świadczeń medycznych poza kolejką, odpowiadał: Posłanka Pępek wytłumaczyła się przed władzami klubu.

Podczas dzisiejszego spotkania klubu parlamentarnego z premierem, problemy w ochronie zdrowia będą jednym z tematów. Będzie o bieżącej sytuacji, także o sytuacji w ochronie zdrowia, bo ustawy rządowe będą głosowane w Sejmie – mówił.