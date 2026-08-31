Mateusz Morawiecki: Rzadko się zgadzam z premierem Donaldem Tuskiem, ale...

RMF24

„Rzadko się zgadzam z obecnym premierem Donaldem Tuskiem, ale uważam, że aferę Zondacrypto trzeba wyjaśnić do spodu” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki.

To niebywały skandal, że co najmniej od późnego lata zeszłego roku służby wiedziały o oszukańczym mechanizmie Zondacrypto i nie ostrzegły obywateli. To ja nie wiedząc o tym, ale widząc co się świeci, w różnych wywiadach przestrzegałem Polaków przed Zondacrypto – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Mateusz Morawiecki.

Podstawowe pytanie jest następujące. Dlaczego służby specjalne obecnego rządu premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Czy był ktoś, kto powstrzymywał służby specjalne, żeby ostrzegły obywateli? - pytał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim były premier.

Były premier przyniósł ze sobą uchwałę do powołania komisji śledczej. Mam tutaj ze sobą w studiu uchwałę o powołaniu komisji śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku. I to będzie taki test dla mnie – podkreślił lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jeżeli Tusk będzie chciał naprawdę to wyjaśnić, to poprze tę uchwałę. Ja się absolutnie niczego nie obawiam – dodał.

Śledztwo ws. Zondacrypto

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w połowie kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Ten zaginął w 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.