Lekarze przekonali rząd. Kluczowa reforma będzie opóźniona?

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W jaki sposób medycy przekonali resort zdrowia do opóźnienia wprowadzenia zmian w wynagrodzeniach lekarzy? Czy lekarze są gotowi zaakceptować mniej pieniędzy w zamian za większą przewidywalność systemu i lepszą organizację pracy? Czy polska ochrona zdrowia potrzebuje dziś rewolucji, czy wystarczy naprawić kilka kluczowych elementów systemu? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Łukasza Jankowskiego, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapraszamy!

Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi o zmiany zapowiedziane na początku lipca po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała 12-miesięczne vacatio legis dla ustaw ograniczających zarobki lekarzy, chociaż nie trafiły one nawet do Sejmu.

W jaki sposób medycy przekonali resort zdrowia do opóźnienia wprowadzenia zmian w wynagrodzeniach lekarzy? Czy lekarze są gotowi zaakceptować mniej pieniędzy w zamian za większą przewidywalność systemu i lepszą organizację pracy? Czy polska ochrona zdrowia potrzebuje dziś rewolucji, czy wystarczy naprawić kilka kluczowych elementów systemu?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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